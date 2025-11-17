AKTUELNO

Zadruga

Je l' si čuo da nam je neprijatno od tebe? Teodora bez pardona urnisala Bebicu, on se ponovo ponizio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić kako bi joj prebacio što je tražila od Aneli Ahmić danas da joj da viski, a ona je i ovog puta bila bezobrazna prema njemu i brutalno mu zapušila usta.

- Je l' moguće da ti posle svega dolaziš da tražiš od mene viski? - upitao je Bebica.

- Ne tražim debilčino nego sam sprdala Aneli - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kajaćeš se - rekao je Bebica.

- Nemoj da vrištiš da bi nekog odvratio od mene, ali ne možeš jer je to energija - rekla je Teodora.

- Čuo sam sve na intervju - rekao je Bebica.

- Je l' si čuo da nam je neprijatno od tebe? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš sreće što Maja neće, to ti je jedina sreća - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

