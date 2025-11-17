Je l' si čuo da nam je neprijatno od tebe? Teodora bez pardona urnisala Bebicu, on se ponovo ponizio! (VIDEO)

Haos!
Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić kako bi joj prebacio što je tražila od Aneli Ahmić danas da joj da viski, a ona je i ovog puta bila bezobrazna prema njemu i brutalno mu zapušila usta.
- Je l' moguće da ti posle svega dolaziš da tražiš od mene viski? - upitao je Bebica.
- Ne tražim debilčino nego sam sprdala Aneli - rekla je Teodora.
- Kajaćeš se - rekao je Bebica.
- Nemoj da vrištiš da bi nekog odvratio od mene, ali ne možeš jer je to energija - rekla je Teodora.
- Čuo sam sve na intervju - rekao je Bebica.
- Je l' si čuo da nam je neprijatno od tebe? - upitala je Teodora.
- Imaš sreće što Maja neće, to ti je jedina sreća - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić