ONA JE NEBITNA: Aneli dobila ospice na pomen Stanijinog imena, Asmin joj bez PARDONA odbrusio! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su o Novog Godini i posetama porodica, te kada su se dohvatili Stanije Dobrojević, došlo je do rasprave.

- Meni bi najgore bilo da Stanija dođe, da mi je*e mater. Je l' sam se mnogo ogrešio? - upitao je Asmin.

- Jesi, da, svojim ponašanjem - kazala je Aneli.

- Flertovanjem, je l'? Misliš da neće doći? - upitao je Asmin.

- Ona da ti dođe? Boli nju du*e za tebe. Doduše, nebitna je - rekla je Aneli.

- Da nema Stanije, nikada ne bi u rijalitiju bila. Kako da ne, nemoj samo da me ti vučeš za jezik. Ako je Stanija nebitna, što nisi ušla bez toga da budeš na njenoj grbači? - upitap je Asmin.

- Budalo jedna, nebitna ti je ta tvoja - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.