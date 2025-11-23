AKTUELNO

Zadruga

ONA JE NEBITNA: Aneli dobila ospice na pomen Stanijinog imena, Asmin joj bez PARDONA odbrusio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su o Novog Godini i posetama porodica, te kada su se dohvatili Stanije Dobrojević, došlo je do rasprave.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni bi najgore bilo da Stanija dođe, da mi je*e mater. Je l' sam se mnogo ogrešio? - upitao je Asmin.

- Jesi, da, svojim ponašanjem - kazala je Aneli.

- Flertovanjem, je l'? Misliš da neće doći? - upitao je Asmin.

- Ona da ti dođe? Boli nju du*e za tebe. Doduše, nebitna je - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nema Stanije, nikada ne bi u rijalitiju bila. Kako da ne, nemoj samo da me ti vučeš za jezik. Ako je Stanija nebitna, što nisi ušla bez toga da budeš na njenoj grbači? - upitap je Asmin.

- Budalo jedna, nebitna ti je ta tvoja - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BUKTI RAT: Aneli i Asmin ušli u BRUTALAN verbalni okršaj, ona uputila niz optužbi na njegov račun, on joj odbrusio bez pardona! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Aleksandra Babejić slasno osolila po Neriju, Asmin joj bez ustezanja ODBRUSIO! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT: Slađa optužila Daču da stvara razdor između Luke i Aneli, on joj odbrusio bez pardona! (VIDEO)

Zadruga

JA NA JAHTU, TI U ŠAHTU: Poršelina zaratila sa Stanićem, on joj bez pardona odbrusio: TVOJA CENA JE 500 EVRA! (VIDEO)

Zadruga

Očajna si jer nisi pobedila: Ena žestoko zaratila s Aneli, ona joj bez pardona odbrusila: Grickaj patuljaste nokte i ćuti! (VIDEO)

Zadruga

Nema ni zrno ljudskosti: Uroš bez pardona osolio po Terzi, on mu žestoko odbrusio! (VIDEO)