BESAN KAO RIS! Bebica se ponaša kao ranjena zver zbog zadatka Tedore i Đukića, ne prestaje da drami! (VIDEO)

Nakon završene igrice, Nenad Macanović Bebica ponovo je zamerio Teodori Delić zbog zadatka u kom je učestvovala sa Filipom Đukićem.

- Šta bi bilo da si dobila da odeš u spa? Je l' bi prihvatila to? Ajde, reci mi, pitam te - rekao je Bebica.

- Ajde da jedemo - dodala je Teodora.

- Ne mogu, nisam gladan - rekao je Bebica.

- Mi bi da jedemo, ajde sa nama da jedeš - kazala je Teodora.

- Ovo je strašno. Ona mene pita da jedem sa njima (Filipom i njom) - rekao je Bebica.

- Zašto takav stav sada? Izvini mi se jer si me vređao - kazala je Teodora.

- Ne, neću da se izvinjavam - rekao je Bebica.

- Nenade, hoćeš li da se ponašaš? - upitala je Teodora.

- Da, da. Hoću, naravno - kazao je Bebica.

- Svašta - kazala je Teodora.

