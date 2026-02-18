AKTUELNO

Zadruga

BESAN KAO RIS! Bebica se ponaša kao ranjena zver zbog zadatka Tedore i Đukića, ne prestaje da drami! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nakon završene igrice, Nenad Macanović Bebica ponovo je zamerio Teodori Delić zbog zadatka u kom je učestvovala sa Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi bilo da si dobila da odeš u spa? Je l' bi prihvatila to? Ajde, reci mi, pitam te - rekao je Bebica.

- Ajde da jedemo - dodala je Teodora.

- Ne mogu, nisam gladan - rekao je Bebica.

- Mi bi da jedemo, ajde sa nama da jedeš - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je strašno. Ona mene pita da jedem sa njima (Filipom i njom) - rekao je Bebica.

- Zašto takav stav sada? Izvini mi se jer si me vređao - kazala je Teodora.

- Ne, neću da se izvinjavam - rekao je Bebica.

- Nenade, hoćeš li da se ponašaš? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, da. Hoću, naravno - kazao je Bebica.

- Svašta - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Pravi kokošinjac: Proka besan kao ris zbog nezavršenog zadatka, doveo farmerima živinu u kuću! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE! Bebica se ne smiruje, nastavlja da prebacuje Teodori zbog Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

Domaći

PUČE TIKVA: Alibaba besan kao ris odjavio Janjuša! Pukao od ljubomore, Maja urliče na njega iz sveg glasa (VIDEO)

Domaći

BESAN KAO RIS! Asmin doživeo pomračenje, pa se javno obratio Anitinoj drugarici: Spreman na obračun sa njom (VIDEO)

Zadruga

BESAN KAO RIS: Milovan osuo drvlje i kamenje po Aleksandri! Smatra da je dotakla DNO! (VIDEO)