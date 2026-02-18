BESAN KAO RIS! Bebica se ponaša kao ranjena zver zbog zadatka Tedore i Đukića, ne prestaje da drami! (VIDEO)

Haos!
Nakon završene igrice, Nenad Macanović Bebica ponovo je zamerio Teodori Delić zbog zadatka u kom je učestvovala sa Filipom Đukićem.
- Šta bi bilo da si dobila da odeš u spa? Je l' bi prihvatila to? Ajde, reci mi, pitam te - rekao je Bebica.
- Ajde da jedemo - dodala je Teodora.
- Ne mogu, nisam gladan - rekao je Bebica.
- Mi bi da jedemo, ajde sa nama da jedeš - kazala je Teodora.
- Ovo je strašno. Ona mene pita da jedem sa njima (Filipom i njom) - rekao je Bebica.
- Zašto takav stav sada? Izvini mi se jer si me vređao - kazala je Teodora.
- Ne, neću da se izvinjavam - rekao je Bebica.
- Nenade, hoćeš li da se ponašaš? - upitala je Teodora.
- Da, da. Hoću, naravno - kazao je Bebica.
- Svašta - kazala je Teodora.
Autor: S.Z.