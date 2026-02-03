AKTUELNO

Zadruga

Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najnepoštenije takmičare ''Elite 9''.

- Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić - rekao je Milan.

pročitajte još

Novi sukob trese Elitu: Anđelo i Dača se urnišu prozivkama, umešala se Kačavenda i nastao haos! (VIDEO)

- Trebao je da bude na prvom mestu. Ja se nisam predala, niti ću se predati i zato sada trpim psovke - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da u odnosu prema Aneli imaju oboje loš uticaj - rekla je Anastasija.

- Mislim da je Aneli pokazala totalno drugačiju sebe, iznosi najmonstruoznije stvari o svom bivšom svekru i tako dalje - rekao je Dača.

pročitajte još

Prodala Daču, nije trepnula: Sofija ga šutnula kao poslednjeg kera zbog Terze, on na ivici suza! (VIDEO)

- Monstrum mali, p*derko - rekla je Aneli.

- Zovi Situ da dođe u Šimanovce - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žućko, na mesto - rekla je Aneli.

pročitajte još

P*čku volim više nego bilo šta na svetu: Bora ludi zbog optužbi da je gej, pa rešio da svima istera inat i posprda se s Urošem do kraja! (VIDEO)

- Slažem se s Dačom, a Maja je večeras pričala o sebi i daću joj nadimak sutra, a bez šminke liči na Vendi. Moja pojava u rijalitiju loše utiče na Aneli - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prošao sam pakao zbog nje, a sad me on izdaje? Anđelo besan kao ris na Đedovića, ne može da veruje da šuruje s Anitom! (VIDEO)

Domaći

BESAN KAO RIS! Asmin doživeo pomračenje, pa se javno obratio Anitinoj drugarici: Spreman na obračun sa njom (VIDEO)

Zadruga

Nova teorija! Alibaba zarežao na Maju zbog ponašanja, Kačavenda iznela svoj sud: Dugo će ga ona pržiti, ali BIĆE ZAJEDNO (VIDEO)

Zadruga

Videćemo se na sudu: Jovana besna kao ris na Boru Santanu, obećala mu žestoko suočavanje nakon Elite 9! (VIDEO)

Domaći

Besan kao ris: Terza zapenio tokom saznanja da je neizvesno da li će biti upisan kao otac deteta! Poručio samo jedno! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris: Božo žestoko zaratio sa cimerima, zatresao Belu kuću svađom! (VIDEO)