Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

Haos!
Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najnepoštenije takmičare ''Elite 9''.
- Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić - rekao je Milan.
- Trebao je da bude na prvom mestu. Ja se nisam predala, niti ću se predati i zato sada trpim psovke - rekla je Maja.
- Mislim da u odnosu prema Aneli imaju oboje loš uticaj - rekla je Anastasija.
- Mislim da je Aneli pokazala totalno drugačiju sebe, iznosi najmonstruoznije stvari o svom bivšom svekru i tako dalje - rekao je Dača.
- Monstrum mali, p*derko - rekla je Aneli.
- Zovi Situ da dođe u Šimanovce - rekao je Dača.
- Žućko, na mesto - rekla je Aneli.
- Slažem se s Dačom, a Maja je večeras pričala o sebi i daću joj nadimak sutra, a bez šminke liči na Vendi. Moja pojava u rijalitiju loše utiče na Aneli - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić