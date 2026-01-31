Videćemo se na sudu: Jovana besna kao ris na Boru Santanu, obećala mu žestoko suočavanje nakon Elite 9! (VIDEO)

Haos!
Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.
- Svi navodite Hanu, a niko se ne druži s njom i nije blizak kao ja. Devojka svako jutro ustaje na vreme i vuče Neria koji neće da ustane iz kreveta. Neko je manje lep, a neko više i to je sve u oku posmatrača. Na mene loše utiče Sunčica, padne mi mrak na oči čim jednu reč progovori. Takođe Asmin i Aneli jako loše utiču jedno na drugo, a na trećem mestu mi je Sara - rekla je Dragana.
- Boro, istina je da sam u nervnom rastrojstvu izrekla pretnje i ja tebi, a za to me tuži slobodno - rekla je advokatica.
- Ti stalno pričaš da sam ja načinio neko krivično delo, a to nije tako. Ja sam pogrešio jer sam ti izrekao neke stvari, ali ukoliko budeš želela da popričamo napolju hoćemo - rekao je Bora.
- Mi ćemo se videti samo na sudu i to je tako. Pretio si mi da ćeš mi zadaviti sina - rekla je Jovana.
- Ja sam se pokajao i to je to - rekao je Bora.
