Videćemo se na sudu: Jovana besna kao ris na Boru Santanu, obećala mu žestoko suočavanje nakon Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

AU, KAKVA NOĆ! Aneli iznela monstruozne optužbe na Asminov račun, Bora žestoko zaratio sa Anastasijom i Matorom, a Milena progovorila o odnosu sa Miki

- Svi navodite Hanu, a niko se ne druži s njom i nije blizak kao ja. Devojka svako jutro ustaje na vreme i vuče Neria koji neće da ustane iz kreveta. Neko je manje lep, a neko više i to je sve u oku posmatrača. Na mene loše utiče Sunčica, padne mi mrak na oči čim jednu reč progovori. Takođe Asmin i Aneli jako loše utiču jedno na drugo, a na trećem mestu mi je Sara - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, istina je da sam u nervnom rastrojstvu izrekla pretnje i ja tebi, a za to me tuži slobodno - rekla je advokatica.

- Ti stalno pričaš da sam ja načinio neko krivično delo, a to nije tako. Ja sam pogrešio jer sam ti izrekao neke stvari, ali ukoliko budeš želela da popričamo napolju hoćemo - rekao je Bora.

Ne mogu da se zaljubim u čoveka koji ima manja mu*a od mene! Advokatica ponizila Milana pred svima, pa bacila crv sumnje na njegove emocije prema njoj

- Mi ćemo se videti samo na sudu i to je tako. Pretio si mi da ćeš mi zadaviti sina - rekla je Jovana.

- Ja sam se pokajao i to je to - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

