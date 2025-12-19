Nova teorija! Alibaba zarežao na Maju zbog ponašanja, Kačavenda iznela svoj sud: Dugo će ga ona pržiti, ali BIĆE ZAJEDNO (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Ma ne, ne smeta mi stvarno, možda se Filip i nešto, glupo rečeno prepao, da ću ja kao Bebica da postupim. Meni ide na ku*ac ovo Majino ponašanje, kao da je zlatna - rekao je Asmin.

- Ma kome pretiš ti?! Ko te je*e, doviđenja - rekla je Maja.

- Ne mora hemija da bude uslov za vezu. Filip je jasan od samog starta, on zna kakva je Maja u ljubavnim vezama...Anita ne bi sprečila da uđu Maja i Filip u kombinaciju, tačka. Nije imuna na Asmina. Imun si kada Samir meni priđe, ja sam htela da ga prebijem, kada ga je Đedović spašavao od mene, kada mi kaže: "Dobro jutro", meni se digne kosa kao Nikoli Simiću. Maja može da je*e kevu Asminu za dve sekunde, ali postoje prepreke. Ja mogu da potpišem da je Asmin odlepio za Majom, Maja ima pravo da mu ne veruje ni za šta. On je onaj tip muškarca kojeg ja ne podnosim, sada će da se smuva s nekom da ti kao uvali đo*u. Ja mislim da će do kraja, Asmin je bio iskren što se Aneli tiče jer je ona majka njegovog deteta, jasno je da između Aneli i Anđela ima simpatija. Mislim da će Maja i Asmin do kraja biti zajedno - rekla je Kačavenda.

- Ja se osećam, iskreno ti kažem, ja sam svoje rekla dveststo puta - rekla je Maja.

- Trči Asmin da daje Maji viski, mogu da lažinjaju oboje, ovo je tako i kraj priče - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić