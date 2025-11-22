Osušila sam se kao kostur, ne jedem danima: Luka ponovo doveo Aneli do tačke pucanja, ona zaurlala na njega: Njegov stav je da bi mi razlupao kofer o glavu (VIDEO)

Haos za stolom!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem.

- Danas ti je rekla da ti je dala još jednu šansu, da li ispada da si opet ti taj koji je protraćio šansu i da više ne postoje - pitao je Darko.

- Živa istina jer ja njoj ništa zamerio, a ona meni jeste. Da se obratim Džastin Biberu, ona bi meni zamerila. Videli smo da je Mina razlog da ona danas baci sve stvari - rekao je Luka.

- Imam ja emocije, imam i ja da puknem, prsla sam Darko, nije mi dobro. Umesto da mi je bio podrška, on mi je napravio sve ovo - dobacila je Aneli.

- Ako si juče imala raspravu sa Neriom gde se razdrao na tebe, ti uđeš nervozna i zameriš mi zašto kiselo mleko nije kiselo. Ona nema poštovanja prema meni, ne možemo da opstanemo - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš njen današnji stav u sobi - pitao je Darko.

- Pa eto, rekla je da je samo rekla: "M*š", šta ja da odgovorim?! Ako kažem da me je oterala u pi*ku materinu - rekao je Vujović.

- Njegov stav je taj da bi mi razbio kofer u glavu - rekla je Aneli.

- To je ono što Aneli Ahmić želi, da Luka pukne i da joj kažem da je klošarka i onda ona da ustane i da kaže: "Eto, ja da budem sa Lukom, a on me naziva klošarkom" - rekao je Luka.

- Ne jedem danima, osušila sam se kao kostur, ja to želim?! - urlala je Aneli.

- Prošle nedelje si rekao da si završio sa Aneli za sva vremena, žena koja bi te izdala i prodala, pa si krenuo po starom, sve cveće i proleće. Je l' možeš da se držiš nekog stava - pitao je Darko.

- Ne mogu jer imam emocije i zavoleo sam je. Stavljam na vagu sve što sam prošao. Meni su emocije još manje, ja joj kažem da je otkinula time što je rekla, ona ne shvata da je to mene unakazilo - rekao je Luka.

- Ako ga je unakazilo, što govori da ne može da me voli, što je prišao?! Ne, to je zato što laže - rekla je Aneli.

- Ona govori da sam ja ušao planski sa majkom da je ostavim, a ona mene ovde ostavlja - rekao je Vujović.

- Kakva je Aneli u tvojim očima?! Kakvo je ona dno u tvojim očima, očima svog verenika, kada bi se ona izj*bala sa Karićem na keca - pitao je Darko.

- Ne mogu da se setim kakva je rasprava bila, ali da, rekao sam to, taj njen smeh ironičan. U svađi sam rekao, ne ne mislim to - rekao je Luka.

- Da li prihvataš da ste završili za sva vremena - pitao je Darko.

- Da, prihvatam. Zamolio bih je da me ne vređa, nisam ni ja dobro psihički, neću ni ja nju. Neka me ostavi na miru, želim da budem veseo, ne želim da idem stepenicama da je njen neprijatelj i moj neprijatelj. Imam i ja svoj život. Da, mislim da sam izgubio sam sebe, imam osobu kojoj treba da budem bitan, a to sam sam sebi - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić