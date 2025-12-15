AKTUELNO

Zadruga

OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Aneli se zaletela na Asmina, vikala i urlala, krenula da ga šutne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za crnim stolom.

Tokom podele budžeta Aneli Ahmić došlo je do nove svađe između nje i Asmina Durdžića.

- Glavonjo, sedi boli te tri hiljade. Meni pare ne znače ništa - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Govori da sam je iskoristio pijanu - vikao je Asmin.

- Nisi stao iza mene, hoćeš da ti šamarčinu spucam - rekla je ona.

Ona se u jednom trenutku i zaletela u njega, a obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću.

- Je l' te boli tri hiljade p*čko jedna smrdljiva, klošaru jedan, hajde takni me - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

