Karambol za crnim stolom!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Urošu Staniću, kako bi izneo svoj stav i nominaciju o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Asmin je nasilan, monstrum, sve najgore mogu da kažem o ovom čoveku. Sada se smirio, ali verujem da će da se vrati na staro. Njegove igre, ponašanje, prljave radnje, manipulacije u čemu je ekspert mi je katastrofa. Staniju je predstavio kao ljubav, istetovirao je, iskoristio je. Ona je pretrpela pravi teror, stajala je uz njega, nije se ogradila od njega, da bi doživela da gleda kako flertuje sa njenom najboljom drugaricom, da gleda kako se rve sa bivšom ženom, najviše mi je žao Stanije, pored Nore. Ne dopada mi se što ti ćute, niko ne sme da ti pisne, smatram da si Daču i Minu prodao da bi se dodvorio Maji Marinković. Nikome ne želiš dobro, svakome si u stanju da zabiješ nož u leđa, gaziš preko mrtvih. Nazivaš Noru kopiletom, pa je onda odjednom Nora tvoja, menjaš mišljenje kako vetar duva. Ti i Aneli ste isti, neodgovorni ste, nemarni ste roditelji, zabole vas ona stvar za dete. Ti si tri godine u rijalitiju, Luka je bio sa tvojim detetom dok si ti išla da se operišeš. Ni u jednom segmentu niste pokazali da ste dobri roditelji. Asmin je najodvratnija ličnost ovde, ovde je nasrtao na mene...Sad ću malo o Aneli, pokazala je da ne poštuje sebe, da je labilna ličnost koja voli i dalje Asmina. Ono što si radila sa Janjušem i Lukom nije bilo iskreno, pokazuje se ljubomora kada on flertuje sa Majom. Sve si pogazila što si pričala, ovaj čovek je najstrašnije bljuvotine iznosio o tebi i tvom detetu. Ti si pokazala da si dno dna, smatram da si sponzoruša, ista si kao Asmin, patološka lažovčina, ne voliš nikoga osim njega. Ne vrednuješ i ne poštuješ svoju porodicu, kao i svoje dete. Za razliku od tebe, Luka se borio i branio je tvoju porodicu i tvoju čast, da bi mu ti zamerala flert sa Majom, a ti si se napolju je*ala sa Stefanom Karićem. Hvala Bogu što se Stanija Dobrojević otarasila bede, što je ovaj gmaz ušao ovde. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Stanić.

- Ja ovo dvoje ljudi prvi put ovde upoznajem, ovde smo se sreli. Početkom devetke, pre tri meseca otprilike, kada je krdo nasrnulo na mene, znala sam da Asmin stoji iza toga i očekivala sam da će biti mala osveta. Posmatrala sam sa strane, čak sam ga i pitala da li ima dirigentsku palicu, rekao je: "Ne, ne, ne". Imali smo sitne čarkice, da bi on rekao: "Ili ćeš ti odavde ili ja", prvo, ja sam prvo je*ena, pa rođena, drugo, ja mogu keva da ti budem po godinama sigurno. I dalje imam vrlo iskren pristup prema tebi, bez straha i koristi, kako ovi ljudi to definišu, to je njihov problem. Ispravljajte, popravljajte, vi znate šta ćete da radite, ko sam ja da vas savetujem?! Ja znam šta radiš, ja ti čestitam na tome, gde to može da prođe, naravno. Znate svoj cilj, znate zašto ste došli, ako ide ide, ako ne ide, opet vaša stvar, ja vam ne mislim loše, niti ću misliti jer imate Noru. Aneli, nemam šta ja o tebi da pričam, svako o sebi govori. I da te pljujem i da pričam ranije radove, imala bih dosta toga da kažem, ali biram kako ću prema kome da se ponašam i da pričam. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić