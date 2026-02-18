Ubacio u petu: Bebica nikako ne posustaje, Teodori sve više i više ispira mozak na Đukićeve oči! (VIDEO)

Drži se!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su da ratuju jer je Bebica sve vreme ispirao mozak svojoj devojci Teodori zbog nagrade Velikog šefa, za koju je ona rekla da ne bi odbila.

- Nije normalno da prihvatiš nagradu - rekao je Bebica.

- Moram da odradim to, šta da radim - rekla je Teodora.

- Je l' bi otišla u đakuzi? - upitao je Bebica.

- Da zato što ispunjavam zadatak - rekla je Teodora.

- Onda ću ja da odem kod Drveta mudrosti i da tražim da idem s nekim - rekao je Bebica.

- Znači ti hoćeš da ideš s nekim? - upitala je Teodora.

- Da, da vidimo kako ćemo da reagujemo - rekao je Bebica.

- Ti tražiš da ideš, a ja dobijam nagradu - rekla je Teodora.

- Ti možeš da odbiješ nagradu - rekao je Bebica.

- Ne mogu, to je nagrada Velikog šefa i neću da budem kažnjena - rekla je Teodora.

- Uradi nagradu i videćeš šta ćeš dobiti - rekao je Bebica.

- Ti mene maltretiraš i vršiš teror na mene već 48 h - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić