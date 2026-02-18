Rešeta je kako stigne: Bebica saopštio Teodori da ne priča s njom do sledećeg utorka, ona produžila rok! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nenad Macanović Bebica rešio je da sa Teodorom Delić ne priča do sledećeg utorka dok se zadatak ne završi, ali njoj to nije odgovaralo već je donela odluku da ne pričaju do daljnjeg.

- Pričamo sledeći utorak kad se završi zadatak i to je to - rekao je Bebica.

- Nećemo pričati ni tad, je l' ti jasno? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si rekla? Šta si rekla, nisam čuo? - upitao je Bebica.

- Druže, maltretiraš me. Koji ti je k*rac? - upitala je Teodora.

- Kretenske odgovore mi daje ovde i govori mi da je nešto normalno - rekao je Bebica.

- Ja dajem normalne odgovore, a ti si oboleo. Ti si p*čketina jedna, rekla sam da se ne takmičim - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti pričam šta je bilo u garderoberu? - upitao je Bebica.

- Ovo je terorisanje, umesto da se opustiš i ne smaraš me s tim glupostima - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

