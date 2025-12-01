Čovek kada prođe, mora da se okrene za njom: Anđelo ne skida osmeh dok priča o Aneli, priznao da su njih dvoje isti kao Alibaba i Maja (VIDEO)

Hit!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru, odmah nakon priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković, porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o svim aktuelnim temama.

- Kakvu energiju vidiš u Anelinim očima - pitao je Darko.

- Pokušavao sam da objasnim, kao što si ti rekao, ima tu energiju fam fatal, izmami osmeh, ima taj seksipil u sebi. Atraktivna je, prosto čovek i kada prođe, mora da se okrene za njom, a i kada komuniciraš sa njom, zanimljivo je - rekao je Anđelo.

- Luka ne može da smisli kada vas vidi - rekao je voditelj.

- Luka je juče rekao da će da pere sudove posle te večere (smeh). Oni nisu zajedno njih dvoje i dok mi njih dvoje zajedno ne kažu da preterujemo. Kada budu bili zajedno, fer, neću da se mešam...Postoji prepreka ta da ja ne želim da budem u vezi, a ni ona ne bi bila sa mnom, bar tako kaže. Ja nju gledam kao drugaricu i ona mene kao druga - rekao je Anđelo.

- Vi ste drugari kao Maja i Alibaba, je l' da - pitao je Darko.

- Pa tako, da - rekao je Ranković.

- Blizak si sa Majom, družite se, šta je ono što ti vidiš kada je u pitanju njen odnos sa Asminom - pitao je Darko.

- Moje mišljenje je da Asmin ne igra igru sa Majom, sa Majom biraš ili da budeš drug ili da je muvaš, nema između. Maja je atraktivna, lepa, ona ima taj vajb, voli da koketira ili da se pecka. Asmin je nju tek upoznao i Asmin je negde, verujem, prevagnulo mu je da mu se dopada. Moje mišljenje je da bi bio sa njom, ali Maja kao Maja, njoj prija sve ovo. Prija joj da dobacuje on njoj, ona njemu, ona kada krene da vrcka i da se smeje, radi je, radi je. Iskreno, nisam siguran da bi ona ušla u vezu sa njim. Ne znam, znam od kada smo pričali od starta, ne želi da bude u vezi, želi da bude sama. Jedna stvar je koči, sigurno, jeste Stanija - rekao je Anđelo.

- Filip i Anita se ponovo zbližavaju, šta misliš - pitao je Darko.

- Ja gledam da izbegavam ono što Anita ovde radi, da komentarišem, ali što se tiče ove situacije, Filip je meni jasan od samog starta, hoće da se zeza i sprda, meni je to tu jasno...Anita je tu totalno, ne nejasna, ali eto - rekao je Ranković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić