Luka uhvaćen u novoj laži: Menja boje poput semafora dok Anita ne skida osmeh! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Milan ti u Pabu kaže da se sviđaš Aniti i ne smeta joj što si ćelav, a ti rasteš od sreće i posle Aneli kriva što bacaš verenički prsten? - glasilo je pitanje.

- To ne postoji, prvi put mi je spomenuo sada Anitu i rekao da me provocira - rekao je Luka.

- To nije istina, nismo pričali - rekao je Milan.

- Kunem se u sina da nismo pričali - rekao je Luka.

- To nije istina, ali mi je sladak što je ćelav - rekla je Anita.

- Anita je toliko kvarna da je strašno - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić