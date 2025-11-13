AKTUELNO

Zadruga

Luka uhvaćen u novoj laži: Menja boje poput semafora dok Anita ne skida osmeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Milan ti u Pabu kaže da se sviđaš Aniti i ne smeta joj što si ćelav, a ti rasteš od sreće i posle Aneli kriva što bacaš verenički prsten? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Skačeš na Bebicu, šta sam trebala, da uzmem palačinke?! Bukti rat Mikija i Zorice, pljušte prozivke i uvrede na sve strane (VIDEO)

- To ne postoji, prvi put mi je spomenuo sada Anitu i rekao da me provocira - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije istina, nismo pričali - rekao je Milan.

- Kunem se u sina da nismo pričali - rekao je Luka.

pročitajte još

Treba da mu bude zahvalna na pobedi: Miljana ne želi ni da pomišlja na Anđelovo i Anitino pomirenje, podsetila ih na sav haos! (VIDEO)

- To nije istina, ali mi je sladak što je ćelav - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je toliko kvarna da je strašno - rekao je Mića.

pročitajte još

Sukob za sukobom! Miljana Kulić dočekala svoje, pa natrljala na nos sve Bebici (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne skida pogled s nje! Đukić poljubio Teodoru pred Bebicom, on menja boje poput semafora (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Matora nakon svih uvreda razmišlja o pomirenju sa Stefani, Dragana menja boje poput semafora! (VIDEO)

Zadruga

On ima najviše teča u istoriji: Janjuš priznao koliko mu je drag Nerio, Aneli ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Farmeri

Kakav šok: Ognjen dokazao da nimalo ne poznaje Elenu, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

Zadruga

Kao u stara dobra vremena: Anita i Aneli ne prestaju da ćaskaju o Anđelu, razvukle osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Zadruga

ANELI MENJA BOJE POPUT SEMAFORA! Asmin i Janjuš pokušavaju da zaštite Luku od poniženja Ahmićeve: Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)