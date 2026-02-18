Ispao sam kolatelarna šteta: Janjuš više ne želi da čuje za Maju i Alibabu, besan kao ris! (VIDEO)

Poludeo!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o sukobu s Asminom Durdžićem.

- Ja nisam radio ništa u inat, niti nekome namerno. Video sam da je sinoć bila tenzična žurka i sklanjao sam se svaki trenutak. Uroš je došao kod mene na krevet i pridružila nam se Maja, počeli smo da pričamo o našem odnosu i to je to. Ja nisam razmišljao o Asminu, a o čemu ja uopšte da razmišljam? Ja sam se sklonio u početku od nje zbog Asmina, ona devojka završila s Filipom. Ovde ima sedam devojaka s kojima sam povezan, ali mene to ne zanima i nisam ljubomoran. Rekao sam Maji da završava taj odnos ako neće ništa, šta onda glumi? Asmin je došao i rekao Maji: ''Nemoj da si došla u izolaciju'', a posle toga se vratilo i grubljim tonom se obratio meni da ne pričamo više. Ja to ne volim, šta da sam bio pijan? Razmišljao sam u sebi da je jutro pametnije od noći, zato sam prećutao - rekao je Janjuš.

- Hoćeš popričati s njim? - upitao je Bora.

- Ja sam isto u rijalitiju, ali u vezi se nisam nikad mešao, niti ću. Ne zanima me s kim su moje bivše, imam svoj sistem u rijalitiju i nikoga ne diram. Ja s Majom od početka rijalitija imam isti odnos, apsolutno isti odnos. Njoj sam rekao iskreno da mu ona daje povoda, a ako ništa ne želi onda ne treba ništa da radi. Maja je takva otkad postoji rijaliti, ne radi ona namerno to da diskvalifikuje Asmina. Maja je takva i ja kada sam uradio to što sam radio, krivicu sam na sebe preuzeo i ja sam bio kriv. Je l' sam ja jutros trebao Maji da kažem: ''Skloni mi se s kreveta''? Ne pada mi na pamet, mi nikad bolji odnos nismo imali - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić