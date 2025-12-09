AKTUELNO

Baciš me u vatru, pa se izvučeš kao zmija: Dači pukao film i iz petnih žila zaurlao na Alibabu i Maju, više mu je muka od njihovih spletki! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Poludeo!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Dača Virijević priznao je svoje pravo mišljenje o Asminu Durdžiću i Maji Marinković.

- Ja mislim da ste foliranti oboje, a ja nemam problem ni sa tobom, ni sa njim. Kad već pričaš da ja guram tebe i njega, moraš da znaš da bih ja najviše voleo da se pomire muž i žena - rekao je Dača.

- Je l' ona tebi ljubomorisala na dve devojke? To si mi rekao pre dva meseca - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- To neću ja da pričam, ne zanima me - rekao je Dača.

- To si ti meni rekao - rekao je Alibaba.

- Svaki put me ubaciš u vatru i ti kao zmija izađeš iz močvare - rekao je Dača.

- O ovome vam ja pričam, klasični pijuni kreću prvi u napad i hoće šah-mat nad kraljicom - rekla je Maja.

- Kada je Maja dolazila da mi priča neke stvari, ona mi je sama dolazila i pričala kao i Asmin. Nisam ja išao kod njih, već oni spletkari. To što me Asmin guzi konstantno za stolom i onda se izvuče kao zmija - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ćete posle da sedite zajedno i jedete picu - rekla je Maja.

- Ja više neću pričati ni sa kim, vas dvoje ste najveći foliranti - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

