Ne veruje ni svojim očima! Bebica slepo veruje u Teodorinu ljubav, Janjuš ga preko Filipa vratio na fabrička: Ona je procvetala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Teodoru Delić.

Videla si juče koliko veliku podršku imaš kad je u pitanju Filip, je l' misliš da neko veruje da ti voliš Nenada, pored njega ne smeš da pogledaš ni levo ni desno, a pored Filipa cvetaš?

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne smatram. Videla sam kolika je podrška, ali na tu priču je stavljena tačka onog dana - rekla je Teodora.

- Znam da je podrška ne zanima, ništa je ne bi sprečilo da bude sa njim. Što se tiče toga da me voli, to znam. Ja da ne verujem da me voli ne bih bio sa njom - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- On ne može da prihvati sve ovo. Ona od kad je sa Filipom je totalno drugačija, ona se smeje i procvetala je. Znam da sve to on vidi. On kad priđe ona njega samo napušava. Još je bolesnije što ona neće da se pomeri od nečega što ne valja. Ona je luda za njim i to se vidi. Da Bebica nije tu sto posto bi bili zajedno. On nijedno jutro nije srećan. Ona obožava što se vezala - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

