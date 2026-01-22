Raskrinkana igra Luke Vujovića: Aneli obelodanila sve tajne poglede, Anita nikome ne veruje dok ne vidi sve svojim očima! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović ubeđuje Anitu Stanojlović da nikad ne bi bio s Aneli Ahmić.

- Mislim da Luka ne bi prešao preko prevare, smatram da se nikad ne bi pomirio i prešao preko prevare. Sada je mnogo trezveniji i sve je složio u glavi šta mu je ona uradila - rekla je Anita.

- Luka, je l' ti pozdravljaš neke žene koje su podržavale tebe i Aneli? - upitala je Ivana.

- Ne, nikada. Poslali su mi pozdrave neke žene i to je to. Svi su krivili Anitu što se mešala u odnos, ali zato ona meni s pravom kaže: ''Eto, šta se dešava''. Ja sam Aniti skrenuo pažnju da trebamo da joj odgovaramo na provokacije - rekao je Luka.

- Ja sam njemu jedino dobacila za bademantil, ali on je meni posle dobacivao. Nikad mu ne dobacujem van stola - rekao je Luka.

- Ona njima dobacuje non stop - rekao je Alibaba.

- Ona mi je sve vreme dobacivala ispred prodavnice - rekao je Luka.

- Ma laže, gledaoci sve vide - rekla je Aneli.

- Ukoliko postoji neki klip gde on meni radi iza leđa, verujem da ćete vi pustiti - rekla je Anita.

- Ona gleda da li je ja gledam, ona sve prati. Devojka je blam, smuvaj se s Muratom - rekao je Luka.

Autor: N.Panić