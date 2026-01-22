AKTUELNO

Zadruga

Raskrinkana igra Luke Vujovića: Aneli obelodanila sve tajne poglede, Anita nikome ne veruje dok ne vidi sve svojim očima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović ubeđuje Anitu Stanojlović da nikad ne bi bio s Aneli Ahmić.

- Mislim da Luka ne bi prešao preko prevare, smatram da se nikad ne bi pomirio i prešao preko prevare. Sada je mnogo trezveniji i sve je složio u glavi šta mu je ona uradila - rekla je Anita.

- Luka, je l' ti pozdravljaš neke žene koje su podržavale tebe i Aneli? - upitala je Ivana.

pročitajte još

Bojiš je jer znaš da volim takve tipove: Aneli shvatila da Alibaba gori od ljubomore, misli da ga je sa Filipom razvalila kao kantu! (VIDEO)

- Ne, nikada. Poslali su mi pozdrave neke žene i to je to. Svi su krivili Anitu što se mešala u odnos, ali zato ona meni s pravom kaže: ''Eto, šta se dešava''. Ja sam Aniti skrenuo pažnju da trebamo da joj odgovaramo na provokacije - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njemu jedino dobacila za bademantil, ali on je meni posle dobacivao. Nikad mu ne dobacujem van stola - rekao je Luka.

- Ona njima dobacuje non stop - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Maja nema herca za sukob sa utorak konkurencijom: Boginja je sasekla u korenu, Alibaba joj ponovo glumi advokata! (VIDEO)

- Ona mi je sve vreme dobacivala ispred prodavnice - rekao je Luka.

- Ma laže, gledaoci sve vide - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko postoji neki klip gde on meni radi iza leđa, verujem da ćete vi pustiti - rekla je Anita.

pročitajte još

SUMNJA DA JE TRUDNA! Anita otkrila sve detalje potencijalne trudnoće, Luka šokirao svojom reakcijom: Problem je ako nije moje! (VIDEO)

- Ona gleda da li je ja gledam, ona sve prati. Devojka je blam, smuvaj se s Muratom - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Raskrinkan flert Maje i Luke: Dača razvezao jezik i obelodanio sve, Anita odmah izljubomorisala! (VIDEO)

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)

Zadruga

Da tugujem zbog budale?! Ja njega ne volim: Aneli nasmejala Terzu ismevanjem Luke, ne prestaje da priča o Asminu (VIDEO)

Domaći

Pukao joj film: Kačavenda raskrinkala Alibabu i rešila da više nikome ne ćuti, pa priznala da je zauvek presekla s Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Aneli razotkrila Luku Vujovića i njegove tajne signale i poglede, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

Već su počeli da se svađaju: Anita rešila da umeša prste u vezu Aneli i Luke, Dačo otkrio da Vujović nije imun (VIDEO)