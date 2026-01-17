Razvezala jezik: Aneli razotkrila Luku Vujovića i njegove tajne signale i poglede, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujović.

- Ja ih bolim oni 24 časa pričaju o meni i 24 časa me vređaju. Njoj je svaka druga reč da sam bolesnica i da sam k*rvetina. Ona mu cedi bubuljice, a on čkilji i gleda prema meni. Oni ne mogu da istrpe moje komentare, izađu napolje i svađaju se. Prošle se mesec dana, a ja ih niti diram, a niti gledam. Da li je normalno da moj bivši verenik dođe da spava prekoputa mene? Da li ona njega voli kad je spremna da prekoputa bivše verenice ima s*ks? - pričala je Aneli.

- Ne volim ga, mesec dana smo zajedno. Da li se dovodi u pitanje Aneline ljubav prema Luki kad je u hotelu širila noge posle 10 sati?

- Ona vidi da Luka gleda i da se susreću pogledi, ali se pravi luda. Znam ja kako je Luka mene savetovao, ali mene niko ne može da savetuje. Ja ne mogu da radim u dogovoru i da me neko usmerava nego radim kako osećam. Ona je meni rekla da je napolju drugačije, pa onda po tom difoltu. Oboje su jako namazani - rekla je Ahmićeva.

- Kako komentarišeš Lukine suze i da li smatraš da ga je povredilo i sa tvoje strane i da mu je ostala ljubav prema tebi? - pitao je Darko.

- Boli njega uvo za Filipa čim mu je uzeo Anitu. Dok je trajao klip ja sam ovde sedela, a on je u mene gledao i izbečio je oči. Ja sam pogledala u njega i gledala sam face ljudi... Ne znam da li je u pitanju mržnja prema meni ili sujeta. Znam da sam ga uhvatila kako me gleda ljutito - govorila je Aneli.

- Sve što kaže laže i sve što kaže izmišlja. Ja mogu svaku scenu sa klipa da navedem i kad sam ustao da komentarišem sve sam naveo. Nisam je gledao, niti obraćam pažnju na nju. Ona je 48 sati iščekivala da vidi šta je uradila. Imala je svađu sa Neriom i Hanom za krevet i rekla je Janjušu da joj nađe krevet jer neće više tamo da spava. Ona izmišlja poglede. Anita je u pravu, ja nekad preterujem i smejem se, ali to mi je prirodno jer mi je slatka - pričao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić