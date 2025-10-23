AKTUELNO

Zadruga

Pljušte provokacije: Ivan i Matora iskoristili Tošu da potkače Alibabu i njegove razbojnike! Tomićeva nikad žešće razvezala jezik (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u dvorištu!

Robot Toša posetio je ekipu takmičara koji su sedeli ispod trema. Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković odlučili su da ugrabe priliku i preko robota provociraju Asmina Durdžića, Minu Vrbaški, Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

pročitajte još

Žestoko: Dača, Mina i Alibaba bez dlake na jeziku opleli po Aneli i Luki! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ilija, šta je bilo? - pitao je Toša.

pročitajte još

Luka na aparatima: Toša se udružio sa Janjušem i pomogao mu da za Aneli zapeva njihovu pesmu! (VIDEO)

- Moram da ogovaram, a to mi se ne radi - dodao je on.

- Frizer koji ne ogovara, to nisam čula u životu - poručila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je priznao da mu se sviđa Maja, a kao je u vezi. Ovi dole moji ispod trema nemaju m*da da pričaju. Ilija sprcao 40 godina u d*pe, a nema m*da da kaže šta misli. Ovde kad kažeš svoje mišljenje vređaju te kao konja, a jedino je dobro što mi niko ovde nije drug. Jedino gotivim Ivana, a sve ostale ću da komentarišem ove sezone - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte brutalne prozivke: Zorica razvezala jezik i nikad žešće urnisala Daču! (VIDEO)

Domaći

Tenzija raste! Alibaba uleteo u razgovor Aneli i Toše, ona odmah pobegla (VIDEO)

Zadruga

Haos se nastavlja: Žestoko vređanje Ene i Kristine, pljušte prozivke sa svih strana (VIDEO)

Domaći

Uzeo si moj i Janjušev otpad: Brutalno nadmetanje Luke i Alibabe, pljušte nikad žešće provokacije! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte provokacije: Sofi priznala da nikad ne bi bila sa Gastozom, Mateja žestoko potkačio Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Sve bih isto uradila: Matora progovorila o sumnjama da Stefani i ona nikad nisu raskinule, Munja razvezao jezik! (VIDEO)