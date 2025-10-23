Pljušte provokacije: Ivan i Matora iskoristili Tošu da potkače Alibabu i njegove razbojnike! Tomićeva nikad žešće razvezala jezik (VIDEO)

Drama u dvorištu!

Robot Toša posetio je ekipu takmičara koji su sedeli ispod trema. Jovana Tomić Matora i Ivan Marinković odlučili su da ugrabe priliku i preko robota provociraju Asmina Durdžića, Minu Vrbaški, Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Ilija, šta je bilo? - pitao je Toša.

- Moram da ogovaram, a to mi se ne radi - dodao je on.

- Frizer koji ne ogovara, to nisam čula u životu - poručila je Matora.

- Luka je priznao da mu se sviđa Maja, a kao je u vezi. Ovi dole moji ispod trema nemaju m*da da pričaju. Ilija sprcao 40 godina u d*pe, a nema m*da da kaže šta misli. Ovde kad kažeš svoje mišljenje vređaju te kao konja, a jedino je dobro što mi niko ovde nije drug. Jedino gotivim Ivana, a sve ostale ću da komentarišem ove sezone - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić