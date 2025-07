Pljušte provokacije: Sofi priznala da nikad ne bi bila sa Gastozom, Mateja žestoko potkačio Anđelu! (VIDEO)

Drama na početku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Ana Radulović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Sofi Tikačenko.

- Rekla si da ne bi nikad mogla biti sa likom kao Gastoz i da ima trbuh kao lubenica, znači Mateja ili Karić, ko je bolji frajer? - glasilo je pitanje.

- Ako biram dečka sa kim bih bila u vezi uvek ću da biram Mateju, a sa Karićem sam ui prijateljskom odnosu - rekla je ona.

- Svako ima svoj ukus. Meni je moj bivši dečko bio najlepši kad sam bila sa njim, da li ima stomak mi nije bilo bitno. Neko voli da bude savršen, ja sam zavolela neke druge stvari, a fizički izgled mi nije presudan. Mateja je opterećen izgledom više nego ja, Sofi je iskazala da joj se to dopada. Ukusi su drugačiji, svako je poseban i jedinstven - dodala je Anđela.

- Šta da dam cenu kilograma lubenica? Mala je još i loži se na pločice, pa treba da bleji u wc. Čovek bez stomaka je kao Mercedes bez znaka - dodao je Gastoz.

- Ja sam svačiji prvi izbor, pa tako i Anđelin. Isticala je da sam njen tip, svačiji sam tip generalno i koji se svima sviđa. Hvala, Sofi - pričao je Mateja.

- Neprijatno mi je kad me spajaju i kad ona bira, znamo ko je najlepši i slažem se. Ja to gledam kao incest kad me spajaju sa njom, ona je ovd emoja ćera - govorio je Stefan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić