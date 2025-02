Sve bih isto uradila: Matora progovorila o sumnjama da Stefani i ona nikad nisu raskinule, Munja razvezao jezik! (VIDEO)

Drama u emisiji!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radi se o odnosu Jovane Tomić Matore i Danijela Dujkovića Munjeza, za koji svi u kući komentarišu da je lažan i da spuštaju loptu.

- Ona je bila spremna da mi glumi prijatelja. Ja neću da dozvolim da me neko ponižava, pa i da nisam u pravu. Ja mislim da je stavila sve ispred svojih roditelja. Ja sam što se tiče njene majke rekao da sam se setio rečenice koju je rekla kad je poslala čestitku i da stavlja druge ljude ispred sebe. Ne poštujem je zbog stvari koje je uradila ove i prošle sezone, nije dobar prijatelj. Ovde da se priča o detetu i da se sprda, da li misli da ne utiče na mene kad se sprda i kaže da su je cepali? Neću da dozvolim da to vidite i onda da mi se hvata za to i da me ponižavate. Kome normalnom nije jasno da je ovde ušla na konto mog deteta? Ja ne verujem da su njih dve u raskidu - rekao je Munja.

- Došlo je do raskida zbog njenog i mog odnosa, desila se neka situacija između nje i mene i vreme treba da pokaže. On ima pravo da priča, imaju pravo svi. On mene hoće da iskompleksira. Ja se ne kompleksiram, ne smeta mi i nisam došla da se perem. Ja stojim iza toga što sam uradila, opet bih isto, samo ne bih opet poslala klip i tu bih bila promišljenija. Kad malo bolje razmislim ni to ne bih promenila jer tad nisam razmišljala ni o čemu koliko sam bila srećna. Sve i da je Munja izveo dete ne znači mi da li je Konstantin Dujković i da li je Munja otac, ništa se ne bi promenilo. Venčanje nismo planirale... Ona mi nije prva devojka sa kojom sam bila da je imala dete. Ja bih podržala svaku Stefaninu odluku - govorila je Matora.

- Ja sam se sad našalio, ali šta bi ti bila tom detetu? Očuha ili maćeha? - pitao je Mateja.

- Nije bitno, ne bih bila biolokški kao što se pričali. Važno je kako bih se ponela prema njoj - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić