HAOS: Stefani poludela nakon saznanja da je Munja razlgasio da ju je Matora SILOVALA! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do haosa jer je Jovana Tomić Matora otkrila da je Danijel Dujković Munjez rekao Marku Đedoviću da je ona silovana Stefani Grujić.

- Ja od nje nisam odustala ni ovde, neću ni napolju. Sigurna sam. Ja o tome pričam i sa Enom - rekla je Dragana.

- Napisano je ono što je najviše trebalo da je poremeti i vrati na pravo put - dodao je Karić.

- Meni Dragana deluje kao folirant i da sve ovo folira, ali mi deluje i da je imala iskustvo sa ženama. Mislim da će posle rijalitija da ode na svoju stranu i opravda se da je sve bio rijaliti - komentarisala je Stefani.

- Ja mislim da me Dragana voli i to mi pokazuje za razliku od Stefani. Đedović mi je sinoć rekao da mu je Munja rekao da sam ja držala Stefani nogama i da smo imale s*ks na silu. Nikad Munji nisam opisivala kakav sam s*ks imala. Juče sam se posvađa sa njim i rekla sam da ovde neću da se deklarišem kao silovana osoba jer to nije istina. Kunem se u sve na svetu da o nikad nisam rekla - govorila je Matora.

- To nije istina - dodala je Stefani.

Autor: A. Nikolić