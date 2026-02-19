Pokušao, ali bezuspešno! Luka dao sve od sebe da se opere od epiteta najveće papuče, učesnici ga demantovali (VIDEO)

Opa!

Luka Vujović skočio je i preknuo je izlaganje Jovane Tomić Matore, kako bi se odbranio od epiteta najveće papuče.

- Da je Dragana reagovala kao Anita onaj dan, da li bi se vezala?! Ja sam ubeđen da bi rekla: "preča mi je Dragana nego ovo" - rekao je Luka.

- Da sam ona stara Matora, ja bih to uradila, jer je meni bila prioritet ona, a ne sama sebi...Ja bih se vezala sa bilo kojom devojkom - rekla je Matora.

- Ali, da li bi se vezala da je Dragana reagovala kao Anita - pitao je Vujović.

- Dragana ne bi imala takvu reakciju...Kako u vezi stičeš autoritet?! Ne što ćeš biti drzak, nego što ćeš pokazati i ceniti sebe. Ja u vezama pre Dragane nisam cenila sebe! Ja sam sebi preča nego Dragana, koliko god da sam s njom u vezi - rekla je Matora.

- Ja smatram da treba muškarac da bude glavni i da dominira na svaki mogući način. Ja nisam uspeo zbog njene posesivnosti i ljubomore...Videće, ja sam mu rekao: "srećno", ja kažem da ovo što je sve bilo, histerija, prebačaji, to je mali deo onoga što sam ja prošao napolju - rekao je Anđelo.

- Ja sam juče Luki postavio pitanje za blam, mislim da je vezano za to. Ne verujem da postoji definicija papučara, ali ako je Luka kao što Aneli kaže da je bio agresivan prema njoj, to nije papučar, Bebica je na primer papučar. Šta je kod Luke problem?! Kod Luke je problem momenat koji se zove rijaliti, Luka se zaljubio ili šta već, to nije problem, nego je Luka ušao svesno u vezu sa Anitom, a da voli ovu (Aneli). Luka je zbog rijalitija sve dopustio, sve radi zbog toga, ni zbog čega više - rekao je Ivan.

- Mi smo videli klip gde je Mića govorio: "Uđi u vezu, uđi u vezu" - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić