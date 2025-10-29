AKTUELNO

Ljubav, samo na njima svojstven način! Luka dao sve od sebe da se što više dodvori Aneli posle poniženja: Znao bih nokte da ti nacrtam sada! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović i Aneli Ahmić ležali su u krevetu, te su tako sve vreme se valjali po krevetu i tom prilikom se ljubili i mazili.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nama je telefon oduzimao vreme, sada nema. Sećaš se ti kada se mi spojimo, ono naše. Ja mislim da ako mi izađemo odavde, ne postoji Bog da nas razdvoji, nikada, do kraja života. Ja sada znam svaki tvoj korak, šta i kako. Kad daš nekome da te upozna celog. Ja bih znao svaki deo tvog tela da nacrtam - rekao je Luka.

- I ja tvoj, sve - rekla je Aneli.

- Ja i nokte na nogama bih znao da nacrtam - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja tvoje, ne gledam i znam tačno kako izgledaju - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

