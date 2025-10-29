Ljubav, samo na njima svojstven način! Luka dao sve od sebe da se što više dodvori Aneli posle poniženja: Znao bih nokte da ti nacrtam sada! (VIDEO)

Luka Vujović i Aneli Ahmić ležali su u krevetu, te su tako sve vreme se valjali po krevetu i tom prilikom se ljubili i mazili.

- Nama je telefon oduzimao vreme, sada nema. Sećaš se ti kada se mi spojimo, ono naše. Ja mislim da ako mi izađemo odavde, ne postoji Bog da nas razdvoji, nikada, do kraja života. Ja sada znam svaki tvoj korak, šta i kako. Kad daš nekome da te upozna celog. Ja bih znao svaki deo tvog tela da nacrtam - rekao je Luka.

- I ja tvoj, sve - rekla je Aneli.

- Ja i nokte na nogama bih znao da nacrtam - rekao je Luka.

- I ja tvoje, ne gledam i znam tačno kako izgledaju - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić