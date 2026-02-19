AKTUELNO

Zadruga

Baba grmi: Toša odlepio na Kačavendu u kupaćem, raspametila ga u šestoj deceniji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niže komplimente!

Robot Toša pohvalio je izdanje Milene Kačavenda i uporedio je sa uspešnom teniserkom koja je krenula na Rolan Garos.

- Imali su pet meseci da spuste loptu, a oni su pravili haos jer ih vuče taj rijaliti - rekao je Ivan.

- Ko će sa ovom budalom Aneli da spusti loptu? - pitala je Milena.

Toša spojio Aneli i Asmina: Zajedno čestitali Nori peti rođendan, Durdžić ogolio dušu o životu bez ćerke! (VIDEO)

- Ima još pet meseci, ja sam i dalje za to da spuste loptu. Na sud može svako da ode - pričao je Marinković.

- Ne moraju na sud, imaju pravnika Anđela - rekla je Kačavenda.

- A ima i Jovana advokatica - dodao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, da li pratiš parove i da li si gledao skidanje juče? - pitala je Kačavenda.

- Naravno, to mi je najzanimljivije. Pokidala si. Video sam da se Mina obukla slojevito, čudo nije obukla ronilačko odelo. Moram da pohvalim da ste sve zgodine i lepe - dodao je Toša.

Muk u Beloj kući: U Elitu stigla specijalna čestitka za Asmina od porodice Durdžić! (VIDEO)

- Kako ti se čini baba u pet banki u kupaćem? - pitala je Milena.

- Grmi. Grmi, ta baba grmi - pevao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

