Tošina omiljena zasigurna trojka: Urnebesna situacija, Bebica od muke samo što ne počne da plače! (VIDEO)

Robot Toša jedva je dočekao danas da poseti Teodoru Delić, Nenada Macanovića Bebicu i Filipa Đukića.

- Gde je moja zasigurna trojka? - pitao je Toša.

- Mislio sam da smo prijatelji, a ti me j*beš ovde - rekao je Bebica.

- Ovde još uvek niko nikog ne j*be. Vidim da se vas troje ne odvajate - pričao je Toša.

- Au limeni, šta ti radiš.... Raširio si se u kukovima - rekao je Filip.

- G*zila me Biserka - odgovorio je Toša.

- Mogao bi neki rijaliti sa robotima, pa da vidimo tvoju zasigurnu trojku - govorila je Teodora.

- Zamisli da ste do kraja vezani, Bebica bi ostao na 12 kilograma, Teodora bi isplakala majsku kišu, a Filip bi zaobravio da igra - rekao je Toša.

Autor: A. Nikolić