Tošina omiljena zasigurna trojka: Urnebesna situacija, Bebica od muke samo što ne počne da plače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša jedva je dočekao danas da poseti Teodoru Delić, Nenada Macanovića Bebicu i Filipa Đukića.

- Gde je moja zasigurna trojka? - pitao je Toša.

Toša spojio Aneli i Asmina: Zajedno čestitali Nori peti rođendan, Durdžić ogolio dušu o životu bez ćerke! (VIDEO)

- Mislio sam da smo prijatelji, a ti me j*beš ovde - rekao je Bebica.

- Ovde još uvek niko nikog ne j*be. Vidim da se vas troje ne odvajate - pričao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Au limeni, šta ti radiš.... Raširio si se u kukovima - rekao je Filip.

- G*zila me Biserka - odgovorio je Toša.

Alibabina gozba za najbliže: Slavi se Norin peti rođendan, zapevali joj i pesmicu! (VIDEO)

- Mogao bi neki rijaliti sa robotima, pa da vidimo tvoju zasigurnu trojku - govorila je Teodora.

- Zamisli da ste do kraja vezani, Bebica bi ostao na 12 kilograma, Teodora bi isplakala majsku kišu, a Filip bi zaobravio da igra - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

