Tad je krenuo njegov brodolom: Janjuš shvatio da je Filip pao u depresiju kad mu je pukao odnos sa Teodorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marko Janjušević Janjuš i Danilo Dača Virijević sa robotom Tošom analizirali su dešavanje između Filipa Đukića, Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Ona ne može očima da ga gleda. Zamisli da on to ne primećuje, da li je toliko lud? On je bolestan. Ova procvetala samo drži lisice. On je pao depresiju otkako nije sa njom, tad je krenuo njegov brodolom, a do tad je bio simpatičan i zanimljiv - govorio je Janjuš.

- Veče pred lisice je rekao da hoće da se ugasi i da ide kući, a šta bi pa se sad ne gasi? - dodao je Dača.

- Njemu je kao teško... Baš bi mu bilo teško da su negde skriveni. Kako bi se njih dvoje op*cali pet puta za tri sata - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

