Ivan kao pas tragač: Lovi kolače po Sarinom telu, ona se kikoće od sreće! (VIDEO)

Dao je sve od sebe da se dobro pokaže!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Prvi su se borili Ivan Marinković i Sara Stojanović.

Na Sari je bilo 20 kolačića, a Ivan je za vreme dok ide muzika morao što više da ih pojede. On je uspeo da pronađe 18 kolačica pre nego što je vreme isteklo.

Autor: A. Nikolić