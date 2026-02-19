AKTUELNO

Zadruga

Ivan kao pas tragač: Lovi kolače po Sarinom telu, ona se kikoće od sreće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao je sve od sebe da se dobro pokaže!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

pročitajte još

Moja je Ceca, tvoja Jeca: Janjuš i Toša izveli zmije u šetnju! (VIDEO)

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Prvi su se borili Ivan Marinković i Sara Stojanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Na Sari je bilo 20 kolačića, a Ivan je za vreme dok ide muzika morao što više da ih pojede. On je uspeo da pronađe 18 kolačica pre nego što je vreme isteklo.

pročitajte još

Ponovo sevaju varnice: Anđelo i Boginja se provociraju preko robota Toše! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NJEN ANĐEO ČUVAR! Asmin pručio Maji da nije ukrao njene lemure, pa obećao da će ih PRONAĆI! (VIDEO)

Domaći

Progovorio o Goci Tržan: Ivan Marinković otkio šta je uradio za bivšu ženu, ticalo se njihovog braka i NOVCA (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da se suzdrži: Miona zaplakala zbog Ša, Aleksić je sve vreme ubeđivao da joj veruje (VIDEO)

Zadruga

Ne ispušta ga iz 'kandži': Aneli ne prestaje da prati Mateju, on ne može da je se reši (VIDEO)

Zadruga

Ne gubi vreme: Janjuš ubacio u petu brzinu i dao sve od sebe da smuva Dušicu! (VIDEO)

Domaći

Stao na njenu stranu: Miona uhvaćena u laži, Stanislav je pokušao da je odbrani (VIDEO)