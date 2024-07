Stao na njenu stranu: Miona uhvaćena u laži, Stanislav je pokušao da je odbrani (VIDEO)

Dao sve od sebe!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stanislavu Krofaku kako bi prokomentarisao video klip na kom je prikazano kako je Miona Jovanović krenula da mu izjavila ljubav, ali se ubrzo ugrizla za jezik i preokrenula izjavu.

- Nisam čuo ja ovo. Meni ovo deluje da se zbunila, ne znam stvarno, nisam shvatio kada je ona to rekla. To je bila Igra istine, bilo je kao da počnemo jedno pitanje, pa smo se samo nadovezivali. Tako je ispala ta priča, ona se otvorila posle sat vremena - rekao je Stanislav.

- Ti si rekao da je to Miona koju ti znaš. Zašto si imao potrebu da joj se indirektno pravdaš da li si imao nešto sa Vanjom - rekla je Ivana.

- To je Igra istine, ja sam morao istinu pričati. Ja sam za sve govorio istinu - rekao je Krofak.

Miona Jovanović je dobila reč.

- Nisam izjavila: "Volim te", niti ga volim. Ne znam šta sam htela da kažem, ja sada vidim da sam to rekla. Ja nemam ništa protiv da neko ne veruje. To nije opravdanje, to je tako, ne volim ga, najiskrenije - rekla je Miona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić