Ispala si jako loša prema njoj: Stanislav stao na stranu Nenadove bivše žene, Miona ne može da veruje! (VIDEO)

Šokirana!

U toku je još jedno izdanje 'Igre istine' koju će odigrati Miona Jovanović i Stanislav Krofak.

- Je l' me pljuvala njegova bivša žena - pitala je Miona.

- Ne, ali ispala si jako loša prema njoj. Pričala si neke stvari, za koje ne znaš da li su istinite, nego ti je rekao Ša. Ja sve znam - rekao je Stanislav.

- Ona je mene pljuvala, tako da pusti me tih priča - rekla je Miona.

- Je l' ti veruješ Ša sve u vezi Vanje - pitao je Krofak.

- Ne verujem sto posto, ali neke stvari su sigurno takve. Više ljudi zna za neke stvari i postoje dokazi - rekla je Jovanovićeva.

- Šta ti je rekla da je bilo na suđenju - pitala je Miona.

- Rekla mu je da ne spominje mene - rekao je on.

- To nije rekla, to je laž - demantovala je Miona.

- Rekla je da on prestane da me vređa, a on je njoj rekao nešto u vezi njihovog odnosa. Pričam ti samo šta je rekla, j*be mi se da li veruješ - rekao je Krofak.

- Smešno mi je kako njoj veruješ - kazala je Miona.

- Da li si zamišljala da će ti ovako biti u odnosu i da ćeš se ovako srozati - pitao je Krofak.

- Ne - kratko je odgovorila ona.

Autor: Iva Stanković