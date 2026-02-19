Ovako to radi zavodnica Kačavenda: S povezom kilzi po Mikijevom telu, kakvu bi joj ocenu Anđelo dao za ove sposobnosti? (VIDEO)

Pokazala se na delu!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Drugi par bili su Milena Kačavenda i Miki Dudić, a sad je došao red da ona jede sa njega.

Mesecima cela Elita bruji o njenim zavodničkim sposobnostima, a sad je došao trenutak da se pokaže na delu, ipak mnogo zanima kako bi njenu borbu s povezom na očima ocenio Anđelo Ranković.

Autor: A. Nikolić