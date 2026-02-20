AKO BUDEM IMAO NEŠTO DA KAŽEM... Luka ponovo izbegava da otkrije da li su Ahmićke preko njega planirale Asminovo UNIŠTENJE, Matora ga saterala u ćošak svojim komentarom! (VIDEO)

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' potegla se tema oko toga da li su Sita Ahmić i Aneli Ahmić imale plan da preko Luke Vujovića unište Asmina Durdžića.

- Svi postupci su jasni, Sita i Aneli su mene gurnule u vatru da ja uđem, da krenem da pričam o tebi, Asmine - kazao je Luka.

- Mene samo zanima zašto je bio njihov plan da mene strpaju u zatvor? - upitao je Asmin.

- Nema šta, ja ne znam neke stvari. Ima tu svašta da se kaže, Asmin je bio tema svaki dan. Ja ovde ne želim da pričam šta se sve pričalo - rekao je Luka.

- Ja znam 70% plana, jer mi je jedna žena bliska Ahmićkama sve drukala - rekao je Asmin.

- Ja sam ti rekao da ne želim da pričam o tim stvarima - kazao je Luka.

- Onda ispada da ti Luka pucaš iz prazne pušte. U sećnoj si vezi kako kažeš, a braniš neki odnos iz prošlosti. Nemoj da najavljuješ Anelino raskinkavanje, ako ne želiš ništa da kažeš - kazala je Matora.

- Ako osetim potrebu, ja ću Asminu da lažem. Neistine da iznosim ne želim - rekao je Luka.

- Kakva god da je Aneli, opet vas u svemu pobedi. Luka, umesto da budeš srećan u svojoj vezi i da se time baviš, tebi je opet Aneli fokus - kazala je Matora.

