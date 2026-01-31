ŽENA UVEK SVE OSETI: Maja komentarom probudila Aniti SUMNJU da Luka očijuka sa njom, ovim pokušala da im poljulja vezu?! (VIDEO)

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi dala svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Majo, kada si shvatila da je Anita kvarna, kao što si rekla? - upitao je Darko.

- Anita je ispala kvarna prema meni kada je pomenula Cara. Ona je rekla da ja nju ne volim, a to nije tačno. Mene su Luka i Anita upetljali u svoju priču, ja to nisam uradila. Isto tako, moja je stvar kakva hodam, kako obučena. Nikoga ne provociram time, da se razumemo. Moje odevne kombinacije su moja stvar. Nekako mi deluje da Anita pokušava da kopira ovim sa Lukom svoju vezu sa Anđelom - rekla je Maja.

- Kako gledaš na to što se priča da je Luka gledao u tebe? - upitao je Darko.

- Pa...žena najbolje oseti. Ona je ta koja treba da zna da li me Luka gleda ili ne, odnosno ona oseća. Ja nikoga ne drukam i nemam potrebu da to radim - kazala je Maja.

- Ja nisam rekla da Maja nešto radi ili Luka, samo da kažem. Ona ne treba odmah da se vređa i da misli da neko aludira na nju, da se ne lažemo - kazala je Anita.

