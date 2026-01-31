AKTUELNO

Zadruga

ŽENA UVEK SVE OSETI: Maja komentarom probudila Aniti SUMNJU da Luka očijuka sa njom, ovim pokušala da im poljulja vezu?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi dala svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, kada si shvatila da je Anita kvarna, kao što si rekla? - upitao je Darko.

- Anita je ispala kvarna prema meni kada je pomenula Cara. Ona je rekla da ja nju ne volim, a to nije tačno. Mene su Luka i Anita upetljali u svoju priču, ja to nisam uradila. Isto tako, moja je stvar kakva hodam, kako obučena. Nikoga ne provociram time, da se razumemo. Moje odevne kombinacije su moja stvar. Nekako mi deluje da Anita pokušava da kopira ovim sa Lukom svoju vezu sa Anđelom - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što se priča da je Luka gledao u tebe? - upitao je Darko.

- Pa...žena najbolje oseti. Ona je ta koja treba da zna da li me Luka gleda ili ne, odnosno ona oseća. Ja nikoga ne drukam i nemam potrebu da to radim - kazala je Maja.

- Ja nisam rekla da Maja nešto radi ili Luka, samo da kažem. Ona ne treba odmah da se vređa i da misli da neko aludira na nju, da se ne lažemo - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo je možda i najveće poniženje: Luka priznao Aniti da je sa njom ušao u vezu samo da bi dokazao šta oseća prema Aneli! (VIDEO)

Zadruga

SLAGAO SI ZA POLA STVARI: Aneli se OVIM rečima obratila Asminu, on komentarom bacio sumnju da su imali akciju ispod pokrivača?! (VIDEO)

Zadruga

Mnogo je lepši poljubac i odnos sa njom: Luka isponižavao Aneli da bi dokazao Aniti da je bolja riba! (VIDEO)

Zadruga

KOČNICE POPUŠTAJU?! Maja Marinković svojom izjavom probudila sumnju da se jedva suzdržava kada je reč o narednim koracima u Eliti: KADA GREŠIM, JA TO

Domaći

EVO DA LI ĆE UPLOVITI U VEZU SA NJOM: Đukić progovorio o Boginji i njihovom poljupcu (VIDEO)

Zadruga

Dočekao da vidi Aniti leđa! Luka video da nema Anite, pa brže-bolje s Asminom prokomentarisao Aneli (VIDEO)