Ovo je možda i najveće poniženje: Luka priznao Aniti da je sa njom ušao u vezu samo da bi dokazao šta oseća prema Aneli! (VIDEO)

Luka Vujović priznao je Aniti Stanojlović da je sa njom jako brzo ušao u vezu da bi dokazao da ga Aneli Ahmić ne zanima, a ne jer mu se ona mnogo svidela.

- Ja sam sa tobom ušao u vezu ne jer sam odlepio nego jer sam hteo da pokažem da me boli k*rac za Aneli. Nisam drugima hteo da pokažem, nego sebi. Sve i da nije bila Aneli ušao bih u vezu sa tobom - govorio je Luka.

- Hoćeš da kažeš da si samo zbog nje ušao u vezu? - pitala je Anita.

- Ne. Mnogo toga sam je prošao u životu, ali ovde ćutim. Rekla si i sama, ja sam mnogo namazan. Kad dođe "Narod pita" ako budem hteo ja ću da je us*rem, ali što bih je ovde pravio žrtvom? Kad budem spajao nju, Milicu, Situ... - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić