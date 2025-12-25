Mnogo je lepši poljubac i odnos sa njom: Luka isponižavao Aneli da bi dokazao Aniti da je bolja riba! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kažeš da Sandra u tebi nije probudila ništa, Aneli jeste, a Anita pet puta više nego Aneli. Da li si konačno srećan? - glasilo je pitanje.

- Da, srećan sam. To opravdavam jer osam godina nisam bio tu i možda sam zato dozvolio sebi da se zaljubim i odlepim za Aneli. Kad sam ušao u vezu sa Anitu i uporedim početak mnogo mi je lepše sa Anitom, odnos poljubac i sve, ali to ne umanjuje da sam voleo Aneli - govorio je Luka.

- Sa kim je bolje s*ks? - pitao je Milan.

- Ne želim da komentarišem, sa Aneli je bilo prelepo dok sam bio sa njom, sad je sa Anitom. Ja sam kriv jer smo imali više puta odnose ovih par dana, siguran sam da pravim lošu sliku o njoj i meni i sad ćemo da se kontolišemo i nećemo da dozvolimo da se dešavaju takve stvari - rekao je on.

- Dobro, ima pravo da ga radi neko više od verenice - dodala je Anita.

- Meni je ona u tom trenutku bila najlepša. Ja da sam ušao i da ih ne znam pre bih išao kod Anite - govorio je Luka.

- Mogu da pričaju da je inat i da je fejk, ali ja osećam da je iskreno i verujem da ga radim mnogo više od nje - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić