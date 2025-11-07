AKTUELNO

Zadruga

Iskompleksirala se i krenula u napad: Miljana Kulić ubeđena da Maja želi da dokaže Aniti da je bolja od nje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Filipa Đukića.

Aneli i Asmin opet NA RATNOJ NOZI! Ona otkrila da Alibaba ima sina, a onda je izašao na videlo njen flert sa Anđelom! Bebica kipti od besa, a Maja i A

- Maja i Filip su bili kao ja i Filip, ali otkad je on rekao da mu je Anita lepša i da bi s njom bio u vezu, tada se Maja iskompleksirala i naprsno kreće blisko druženje s njim. Non stop Maja ide za njim, a ne Filip za njom. Činjenica je da se Maja iskompleksirala i od tada naprsno kreće u napad - rekla je Miljana.

Nije mu prećutala! Maja žestoko zamerila Asminu ponašanje prema Đukiću (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

