Mnogo ju je ponizio: Luka misli da je Alibaba smešan, posle svega i dalje veruje da ga Aneli voli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Luka, koliko je poražavajuće kad čuješ da Aneli prizna da pored Asmina ima mir, a da je pored tebe depresivna, da je loše? - pitao je Darko.

- Isto tako je i kod mene, ja sam sretan kad sa drugima provodim vreme. Za mene je laž da su oni sratni jedno pored drugog. Mir ne može da bude ako imaš emocije, a zaljubljen je on u drugu devojku. Mislim da je to bilo kratkog dana, u izolaciji su se sreli posle tri godine i možda je i jednom i drugom to falilo, a ona je sa mnom imala samo svađe sa mnom. Šta njih koči da sad budu srećni i gde je sad taj mir? Desilo se šta se desilo, treba da budu nasmejani, a ne u najgorem stanju - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je rekla da si je tukao, a da bi je napolju zgromio da je ovo uradila - dodao je Darko.

- To je istina, ne znam kako bih reagovao. Ovde mi je dete na prvom mestu i neću da izgubim novac. Neko kaže da treba da imam ponos i čast, a šta će to da promeni? - rekao je Luka.

- Kako se osećaš kad posle svega Aneli kaže da ima emocije prema Luki? Da li joj veruješ? - upitao je voditelj.

- Ne zanima me. Ja šta god da kažem sad... Ma ne zanima me. Po onome što mi je pokazala kad kaže da ima emocije je istina, a po onome što kaže da je sve vreme volela njega je isto pokazala - govorio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko su se tvoje prethodne devojke razlikovale od Aneli? - pitao je Darko.

- Mnogo, nikad me nisu vređale. Aneli napolju nije bila uličarka, a ovo što sam ovde doživeo je katastrofa. Napolju nije prošao dan da nas dvoje nismo pričali. Nije bilo haosa da traje 15 minuta, nego traje dva minuta - rekao je Luka.

- Rekao si da je Asmin ispao smešan, da je dokazao na šta je sve spreman u utorak. Na šta si mislio? - pitao je voditelj.

- Ako želi sve najbolje njoj onda ne treba da bude za naš odnos jer se dešava šta se dešava. Treba da kaže da je ova veza katastrofa, a ne da dolazi meni i kaže da pričam sa njom jer je katastrofa. Ja mislim da je on nju mnogo ponizio sa ovim i da toga nije ni svestan - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

