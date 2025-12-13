SLAGAO SI ZA POLA STVARI: Aneli se OVIM rečima obratila Asminu, on komentarom bacio sumnju da su imali akciju ispod pokrivača?! (VIDEO)

Naredna koja je dala svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bila je Dušica Đokić.

- Boginja je na prvom mestu. Ova Sara laže o meni, ne trepće. Ja nisam nikada porekla da sam bila i plesačica i plesala u čaši. Žesnko sam, nikada pol nisam promenila. Luks je takođe slagao da sam privođena zbog pro*situcije - rekla je Dušica.

- Duško, pokaži nam ja*a - dodao je Luks.

- Aneli je na prvom mestu. Zaista si glupa. Samoj sebi skačeš u stomak. Imaš toliko godina i nije mi jasno da se toliko gubiš i grešiš. Nisi inteligentna. Asmine, ti si na drugom mestu. Misliš da si prepametan, a zapravo nisi. Niko ne misli da se igraš i da izbegavaš istinu, svi misle da si pogubljen. Luka je na trećem mestu - rekla je Vanja.

- Troje ljudi koji najviše izvrću istinu ovde su Luka, Aneli i Asmin - kazao je Nerio.

- Saglasna sam s Neriom. Sve je to istina - kazala je Hana.

- Ja ću navesti Asmina. On je taj koji je slagao za pola stvari. Dosta stvari si slagao, to je činjenica. Na drugom mestu je Luka. Nije iskren prema Filipu, ne želi da mu se prizna Anita. Na trećem mestu je Janjuš - kazala je Aneli.

- Da pričam istinu? To da kažem, a? - rekao je misteriozno Asmin.

