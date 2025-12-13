AKTUELNO

Zadruga

SLAGAO SI ZA POLA STVARI: Aneli se OVIM rečima obratila Asminu, on komentarom bacio sumnju da su imali akciju ispod pokrivača?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredna koja je dala svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bila je Dušica Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja je na prvom mestu. Ova Sara laže o meni, ne trepće. Ja nisam nikada porekla da sam bila i plesačica i plesala u čaši. Žesnko sam, nikada pol nisam promenila. Luks je takođe slagao da sam privođena zbog pro*situcije - rekla je Dušica.

- Duško, pokaži nam ja*a - dodao je Luks.

- Aneli je na prvom mestu. Zaista si glupa. Samoj sebi skačeš u stomak. Imaš toliko godina i nije mi jasno da se toliko gubiš i grešiš. Nisi inteligentna. Asmine, ti si na drugom mestu. Misliš da si prepametan, a zapravo nisi. Niko ne misli da se igraš i da izbegavaš istinu, svi misle da si pogubljen. Luka je na trećem mestu - rekla je Vanja.

- Troje ljudi koji najviše izvrću istinu ovde su Luka, Aneli i Asmin - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Saglasna sam s Neriom. Sve je to istina - kazala je Hana.

- Ja ću navesti Asmina. On je taj koji je slagao za pola stvari. Dosta stvari si slagao, to je činjenica. Na drugom mestu je Luka. Nije iskren prema Filipu, ne želi da mu se prizna Anita. Na trećem mestu je Janjuš - kazala je Aneli.

- Da pričam istinu? To da kažem, a? - rekao je misteriozno Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OBELODANIO SVE: Terza otkrio Toši da su Ivan i Sara imali vrelu akciju ispod pokrivača, pa istakao da je Milosava opčinjena Asminom! (VIDEO)

Zadruga

Ona je meni ispod pokrivača govorila... Alibaba postao Lukino rame za plakanje (VIDEO)

Zadruga

Mislim da si dobra sa Ahmićima: Asmin bacio sumnju na Anastasijino učešće, Sunčica ga dovela do ludila (VIDEO)

Zadruga

PAO POLJUBAC?! Teodora i Filip se na trenutak zavukli ispod pokrivača, pa on HITNO napustio njen krevet! (VIDEO)

Zadruga

Imali smo mir: Terza ne prestaje da žali za odnosom sa Sofijom, ona mu se zahvalila na lepim rečima! (VIDEO)

Zadruga

POPUSTILE KOČNICE: Luks i Sara Stojanović se prepustili strastima, započeli igrarije ispod pokrivača! (VIDEO)