Imali smo mir: Terza ne prestaje da žali za odnosom sa Sofijom, ona mu se zahvalila na lepim rečima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Druže, da li ti je sada jasno što smo ti rekli da ćeš praviti Sofiju od blata? - glasilo je pitanje.

Na stubu srama: Matora zgazila poslednje mrvice Anitinog dostojanstva, Anđelo dolio ulje na vatru (VIDEO)

- Jeste, imali smo mir. Mini sam jutros rekao da se ugleda na Sofiju kako jedna devojka treba da se ponaša zato što jedan klip nije izašao njen prošle sezone da se muvala s nekim muškarcem - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam dotrčao danas da kažem Sofiji da je Terza bila ironična u radiju, a nervira me što sad Sofija ubira plodove njegovih gluposti. Gledaoci sada razmišljaju da ti ovo radiš iz inata Mini kao što je ona radila tebi i za petnaest dana će ti se obiti o glavu - rekao je Ivan.

- Opet mu se nameće ista priča za Milicu, dete i emotivni odnos. Sofija jeste rekla da treba da se bavi rijalitijem i da treba da komentariše, nije bila ironična - rekla je Milena.

Zaurlao iz petnih žila: Alibabi pukao film i zapušio usta Hani, više neće smeti da spominje Noru! (VIDEO)

- Ja s njom ne bih pokušao ništa, da ulazim u bilo kakav odnos s njom. Obzirom da sam Milicu i dete u stomaku povredio tada, sada bih ih tek povredio - rekao je Terza.

- Ja bih se zahvalila Terzi na iskrenosti, ali i gledaocima na svim pozitivnim pitanjima - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Guta poniženja i uživa: Bebica dobio novi udarac od Teodore i Terze, pa nikad slađe sve prihvatio! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

