Imali smo mir: Terza ne prestaje da žali za odnosom sa Sofijom, ona mu se zahvalila na lepim rečima! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Druže, da li ti je sada jasno što smo ti rekli da ćeš praviti Sofiju od blata? - glasilo je pitanje.

- Jeste, imali smo mir. Mini sam jutros rekao da se ugleda na Sofiju kako jedna devojka treba da se ponaša zato što jedan klip nije izašao njen prošle sezone da se muvala s nekim muškarcem - rekao je Terza.

- Ja sam dotrčao danas da kažem Sofiji da je Terza bila ironična u radiju, a nervira me što sad Sofija ubira plodove njegovih gluposti. Gledaoci sada razmišljaju da ti ovo radiš iz inata Mini kao što je ona radila tebi i za petnaest dana će ti se obiti o glavu - rekao je Ivan.

- Opet mu se nameće ista priča za Milicu, dete i emotivni odnos. Sofija jeste rekla da treba da se bavi rijalitijem i da treba da komentariše, nije bila ironična - rekla je Milena.

- Ja s njom ne bih pokušao ništa, da ulazim u bilo kakav odnos s njom. Obzirom da sam Milicu i dete u stomaku povredio tada, sada bih ih tek povredio - rekao je Terza.

- Ja bih se zahvalila Terzi na iskrenosti, ali i gledaocima na svim pozitivnim pitanjima - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić