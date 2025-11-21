Šok i neverica! Terza priznao da žali zbog brodoloma sa Sofijom, setio se da ima Minu i brže-bolje doneo radikalne promene (VIDEO)

Au!

U toku je emisija „Gledanje snimaka“, a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom flertuju Sofija Janjićijević i Borislav Terzić Terza.

- Dobro je što sam se negde kontrolisala. Bilo mi je krivo i osećala sam se loše, nije mi ni sad prijatno. Džabe je sve što on priča kad nema dela. Nemamo komunikaciju i nećemo ni imati. Sve što je pričao pogazio je u par čaša piva i viskija - rekla je Mina.

- Bilo je par pesama naših - rekao je Terza.

- Pitala bih ga da je Mensur ovde - rekla je Mina,

- Mene to ne zanima, mi nismo u vezi par dana. Ona se smeškala, ja sam se smeškao. Ona sve to zna i sama je rekla da ne oseća ništa sa moje strane. Ne može ovo da se opravda, ali ja nemam emociju prema Sofiji. Ona je meni draga i imam žal što mi nismo nastavili dalje, ali Bože moj. Rekao sam joj da ne želim da komuniciram sa njom jer imam problem sa Minom. Ovo što se dešava između mene i Mine ne može ni Bog da poveže. Filip i ja smo doneli odluku da nećemo piti, ali i dalje neću biti sa njom - rekao je terza.

- Treba li ja posle ovih stvari da pričam sa tobom? - skočila je Mina.

- Je l' bilo normalno da se ti maziš? - pitao je Terza.

- Nema ništa između njih. Ja znam da Terza ima emocije prema Mini inače ne bi pre dva sata rekao ono Sofiji - rekao je Asmin.

- Ovo nije flert! Rekao mi je stvarno da ne komuniciramo zbog Mine. Kad sam čula pesmu "Sve je laž" videla sam da me gleda. Bio mi je interesantan jer je bio pijan - rekla je Sofija.

- Izgubio si Minu, a ne da pričaš o Sofiji. Valjda je pijan čovek iskren - rekao ej Dačo.

- Rekao sam joj da ne želim komunikaciju - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić