NE ŽELIM DA NAPRAVI GREŠKU KOJA ĆE GA KOŠTATI: Miki ponovo pokušao da obesmisli vezu Peje i Ene, Matora i Sofija mu skrenule pažnju da time uništava sreću svom bratu! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju Mikija Dudića koji govori Marku Janjuševiću Janjušu da ne prihvata smer u kom ide ide veza njegovog brata Jovana Pejića Peje sa Enom Čolić.

- Ja razumem da je on usijane glave, ja sam isto tako bio mlad. Porazgovarao bih sa njim, iskreno. On je uvek bio dobar momak, ne želim da napravi grešku koja bi ga koštala jednog dana. Nisam ja tu da sudim, ali je moj brat, želim mu najbolje. Ja sam za to da se neko vreme zabavljaju, a ne da idu odmah sada ka braku. Neka žive u stanu sa Zlatom, pa neka dalje vide šta će dalje - rekao je Miki.

- Neosporno je da su Ena i Peja veoma zaljubljeni, ali se prošlost uvek pamti. Ena je jednom priliku uvredila Zlatu, što nije mala stvar - kazao je Mića.

- Miki, samo da znaš, da nije bilo Ene, Peja bi ti grebao u rijalitiju na vrata, posle dva meseca. Ako je Ena dobra Peji, šta Miki ima sa tim? Oni su zajedno napolju, lepo im je, uživaju...ne treba se mešati u to - rekla je Sofija.

- Miki, nije problem da imaš nešto protiv te veze, ali si svestan da svojim izlaganjem izlažeš svoju porodicu pritisku javnosti. Kad dođe vreme da sedneš sa svima njima, kako ćeš? Neprijatno će biti, kažem ti sve ovo iz dobre namere - kazala je Matora.

- Ona je bila ta koja je morala da pazi šta priča o njegovoj majci, nemate pravo da osuđujete Mikija sad - dodao je Ivan.

- Da, ali Miki previše žustro komentariše ovo. Ne treba javno da priča tako o vezi svog brata - dodala je Matora.

- Ja sam rekao da se ne zaležu , da ne idu predaleko. Rekao sam da se zabavljaju, pa onda da vide dalje. Nisam stigao da porazgovaram sa svojim bratom, rekao sam Mileni i Janjušu šta mi je na duši - rekao je Miki.

- Ja razumem Mikija, ali ne treba da se meša u odnos svog brata. Ja imam snimke Enine te, gde se vidi da masira goste u kazinu. Jedan pevač mi je rekao šta i kako je imao sa Enom, s tim pevačem sam veoma dobar - kazao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.