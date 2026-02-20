AKTUELNO

Zadruga

BUKTI RAT! Maja i Aneli ušle u brutalnu raspravu, lete provokacije na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Metež u Beloj kući!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin i ti ste porodica monstruma. Asmina si preko društvenih mreža upoznala, pa ti je bebu napravio - rekla je Maja

- Budeš li još jednom mene nazvala monstrumom... - krenuo je Asmin.

- Ti si monstrum, Sita ti je monstrum, a mama vračara. Ti si sve izgubila, sad se mešaš Miki i Viktoru u vezu - rekla je Maja.

- Nadam se da Lemur vidi kako sam grlila igračku lemura - dodala je Aneli i aludirala na Cara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAT NA NEKOLIKO FRONTOVA! Ša ušao u CRVENO, pa osuo RAFAL po Mioni i Urošu! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Domaći

'KRALJICA TROTOARA KOJA SE OSTVARILA KAO MAJKA!' Maja osula drvlje i kamenje po Aneli, istakla da je GOSPOĐA za nju, Mića odmah skočio u odbranu Ahmić

Zadruga

Udarila ispod pojasa: Ena potkačila Aneli, Škatarić zasevao poput groma tokom obraćanja Soniju! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

SUDAR TITANA! Aneli i Maja sasule jedna drugoj sve u lice, Teodora ponovo iskoristila priliku da PONIZI Bebicu, pa se umešala Miljana i uputila joj SA

Zadruga

NA METI KRITIKA: Zorica uputila pohvalu na Bebicin račun, Dača joj odmah uputio PREKOR! (VIDEO)

Zadruga

'UŠTINULA SAM GA JER JE GLEDA!' Maja primetila da Stanislav pomno prati svaki Mionin korak, Miljana optužila Marinkovićevu da iz inata ostaje sa njim