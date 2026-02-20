BUKTI RAT! Maja i Aneli ušle u brutalnu raspravu, lete provokacije na sve strane! (VIDEO)

Metež u Beloj kući!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Asmin i ti ste porodica monstruma. Asmina si preko društvenih mreža upoznala, pa ti je bebu napravio - rekla je Maja

- Budeš li još jednom mene nazvala monstrumom... - krenuo je Asmin.

- Ti si monstrum, Sita ti je monstrum, a mama vračara. Ti si sve izgubila, sad se mešaš Miki i Viktoru u vezu - rekla je Maja.

- Nadam se da Lemur vidi kako sam grlila igračku lemura - dodala je Aneli i aludirala na Cara.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.