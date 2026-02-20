ORI SE BELA KUĆA! Učesnici na nogaba zbog Bebice i Teodore, šokirani njihovim odnosom, smatraju da su prešli sve GRANICE! (VIDEO)

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide žestoku verbalnu raspravu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić zbog Filipa Đukića.

- Bebica ne da mira Teodori. Ona ne zna kako da se skloni od Bebice. Ovo kao da je hipnoza, ne znam kako to da se nazove. Ona kao da nema moždane vijuge i ne razmišlja kako da izađe iz odnosa - rekao je Ivan.

- Sve što sam rekla na klupu, iza toga stojim. Ovo na klipu je bilo psihičko maltletiranje. On je obećao i zakleo se da više neće da radi - rekla je Teodora.

- Da li voliš Bebicu? - upitala je voditeljka.

- Imam emociju, da - odgovorila je Teodora.

- Imaš emociju? Završili smo - kazao je Bebica.

- Šta sam loše rekla? - upitala je Teodora.

- Čuješ li ti sebe šta pričaš? - upitao je Bebica.

- Ti kao bolesnih sediš napram Filipa i Teodore da bi ti ona bila na oku, bolesniku jedan bolesni - kazala je Mina.

Autor: S.Z.