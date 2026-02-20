AKTUELNO

Zadruga

Pred pucanjem?! Teodora neće da trpi više Bebicu i njegovo ponašanje, stavila mu do znanja šta joj smeta (VIDEO)

Nerealno!

Nakon emisije došlo je do sukoba između Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Ti si mene pitao da li ja komuniciram sa njim, ja sam ti rekla da ne komuniciramo, ali da ja komuniciram sa drugima - rekla je Teodora.

- Komunicirate preko drugih - dodao je Bebica.

- Ja sam htela da rešimnešto sa tobom, ti si bolesnik. rekla sam toi da ne praviš takve rekacije, praviš bolesnika od sebe - rekla je Teodora.

- Evo ti i ja nismo više zajedno - dodao je Bebica.

- Ti nisi normalan, maltretiraš me - rekao je Teodora.

- Ajde bre ljudi jeste vi normalno, nema tu ništa - govorio je Filip.

- Ćuti i ti nas blamiraš - govorila je Teodora.

- Jesi ti meni rekla da si spavala - dodao je Bebica.

- Rekla sam ti da smo ležali, ja sa Filipom nisam pričala, smejala sam se pijanom Terzi - rekla je Teodora.

- Ok važi, završili smo sada - govorio je Bebica.

- Šta mi glumiš kao mangupa, tebi smeta moja pojava sa njim - rekla je Teodora.

