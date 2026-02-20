AKTUELNO

Zadruga

PREŠAO PRAG PABA, ali samo nakratko! Teodora jedva dočekala da vidi Bebici leđa, sreća nije dugo trajala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nikad niste videli.

Nenad Marinković Bebica je posle sati i sati pokušavanja da ode od Teodore Delić, vezane za Filipa Đukića, napokon uspeo da napusti njihovo prisustvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti kažem da smo završili nema više obraćanja i to je to - naveo je Bebica.

- Okej, tvoj izbor - rekla je Teodora.

On je otišao, ali samo ispred paba, okretao se i vrteo se, razmišljajući da li ipak da se vrati. Naravno, on se kroz par sekundi vratio i seo ponovo u isti položaj, pored Filipa i Teodore.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

