PREŠAO PRAG PABA, ali samo nakratko! Teodora jedva dočekala da vidi Bebici leđa, sreća nije dugo trajala! (VIDEO)

Ovo nikad niste videli.
Nenad Marinković Bebica je posle sati i sati pokušavanja da ode od Teodore Delić, vezane za Filipa Đukića, napokon uspeo da napusti njihovo prisustvo.
- Ja ti kažem da smo završili nema više obraćanja i to je to - naveo je Bebica.
- Okej, tvoj izbor - rekla je Teodora.
On je otišao, ali samo ispred paba, okretao se i vrteo se, razmišljajući da li ipak da se vrati. Naravno, on se kroz par sekundi vratio i seo ponovo u isti položaj, pored Filipa i Teodore.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.