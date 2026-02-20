AKTUELNO

Zadruga

ĆOŠKAROŠ, BLEDOLIKI INDIJANAC! Kačavenda žestoko isprozivala Anđela, otkrila da poznaje STARIJE DAME sa kojima je imao s*ksualne radnje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako će se iz ovoga izvući?

Sledeća na redu za nominovanje bila je Milena Kačavenda, koja je oštro osula po Anđelu Rankovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nominovaću Anđela, on ulazi sa mnom u konflikte kako ga ja negde uvezujem, a to nije tačno. On mene ne može da iskmpleksira, jer znam da je bio sa ženama plus 50, tako da može samo da laže. Pisao je mojoj drugarici i jednoj ženi koju ja poznajem. Znao je da ulazimo, i ja i on i onda odjednom te neke poruke sado-mazo, sad se svi vide da sam ja bila pijana, video moj dekolte, ja sam vrlo taktički ćutala. Ja znam da se dopisivao sa Milicom, ali tema je ugašena jer on ne može da izdrži pritisak, a onda je cinkario za pare, a mene oputžio. Nije mogao da se opravda zbog slanja polnog organa, definitivno je dečko s*ksualno bolestan, dopisivao se sa ženom koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, ja sam to čitala, sve je priznao, iako je rekao da je to bilo posle porođaja. Onda je rekao da je pomagao Bojanu, Anitinom bivšem partneru, sad dobija negativna pitanja. Ćoškaroš, bledoliki indijanac za šut u d*pe - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću nominovati Bebicu jer je prešao sve mere ponašanja ovde, nasrnuo je i na Uroša, ušao je u psihozu prema Teodori, ona nije srećna kraj njega, ima ukorenjen strah - rekao je Miki Dudić.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NOĆ PUNA PRIZNANJA! Taki raskrinkao Teodoru, Alibaba i Aneli na korak da OBNOVE EMOCIJE, Bebica uveren da je pomirenje sa Delićevom IZVESNO!

Zadruga

Htela da raščisti put ka Filipu, a onda krenula da smuva Janjuša! Aneli Ahmić na STUBU SRAMA, svi njeni bivši i budući se urotili protiv nje! (VIDEO)

Domaći

AKO ANITA VIDI... Luka našao Maju da mu bude rame za plakanje, njoj se žalio na Stanojlovićevu! (VIDEO)

Zadruga

Nisi ti za džabe Muljavi: Mateja zamerio Munji poljubac sa Enom, on daje sve od sebe da se opravda (VIDEO)

Zadruga

Rekao mi je ajde da se pomirimo: Kačavenda otkrila Ivanov blam sa žurke, uverena da mu se sviđa! (VIDEO)

Domaći

Vratio joj osmeh na lice: Anita zaboravila na sve probleme sa Lukom čim je čula Reljin glas! (VIDEO)