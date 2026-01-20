Htela da raščisti put ka Filipu, a onda krenula da smuva Janjuša! Aneli Ahmić na STUBU SRAMA, svi njeni bivši i budući se urotili protiv nje! (VIDEO)

Neće se tako lako iščupati iz ovoga.
Na današnjoj "Igri istine" Terza je odlučio da raskrinka tajni plan Aneli Ahmić, a to je da smuva Filipa Đukića.
- Rekla je da je za nju dobro da se spoje Asmin i Maja, da se njoj otvori put ka Filipu - rekao je Terza.
Ona je ovo demantovala, a onda je ustao Janjuš i rešio da je rastavi na atome, da je i njega muvala.
- Pitala me je: "Zbog čega ti ne bi ušao sa mnom u vezu" - rekao je Janjuš.
- Ti lažeš. Janjuš mi je rekao da bi napolju sa mnom bio - rekla je Aneli.
- Ja sam dokazao da mogu da budem s tobom da hoću - naveo je on.
- Navlače te u krevet da te drpaju, glupačo - povikala je Kačavenda.
Autor: R.L.