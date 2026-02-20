AKTUELNO

Zadruga

Moj pogled je vredniji od njenog se*sa! Teodora shvata koliko je bitna Filipu, pa preko njega zalepila Anitu za dno! (VIDEO)

Bebica očigledno nije shvatio njene reči!

U toku je emisije "Gledanje klipova", a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom takmičari komentarišu da se Bebica osušio zbog Teodore.

- Nije bitno šta kaže, nego ko kaže. Ako to kaže jedna bolesnica i opsedačica, nemarna majka, apsolutno me ne zanima. Ona je neko ko je pristao da bude kombinacija i to rade k*rve. Koliko se sećam ona je Matoru prevarila i to rade k*ve i dr*lje! Ona je na dan venčanja slikala svoju vaginu drugoj devojci i to rade dr*ljetine. Zamisli da se ja uvredim na to što kaže osoba koja je k*kila u tuš kabini. Ne znam da li si Luka znao da je bila sa Zolom u vezi, a isk*rala se sa Markom Markovićem dok je bila vezana lisicama. Ja sam svoja dela priznala, ali ti si htela da izvršiš samoubistvo, a imaš dete kod kuće koje moraš da čuvaš - rekla je Teodora.

- Teodora je sad navela sve primere - rekao ej bebica.

- Zašto ona priča o meni i ima potrebu da me vređa, ima jer je prvo bila ljubomorna kad sam čvaknula Anđela u kačket u sedmici, a druga stvar je boli kad je Filip rekao da je moj pogled vredniji od njenog s*sa - rekla je Teodora.

- Ona može samo da priča. Ovo Teodoru ne može da uvredi i to je to. Ne znam po čemu je ona to pokazala - rekao je Bebica.

- Za svaku uvredu i neistinu o meni nek Tamara podnese tužbu. Teodora je sama za sebe rekla sve... Ona je rekla da k*rvetina jer je dva dana nakon veridbe legla sa Filipom. O mojim postupcima imaju pravo da pričaju, znaju moja i najbolja i najgora izdanja, a oni će ostati zauvek u blatu - re

Autor: A.Anđić

