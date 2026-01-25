Tako leči svoje komplekse: Vanja stala u zaštitu utorak koleginica i Filipu sasula sve u lice! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Zahvaliću ti se jer si spojila Terzu i mene. Mislim da si lažan prijatelj jer si se meni lažno predstavila, a na kraju si se poljubila sa Terzom u prošloj sezoni. Bebica i ti ste top par i ne zaslužuješ bolje od njega. Najbolja si kad dozivaš mamu da te spasi. Filipe, mene si iznenadio kad si me nakon tri dana od mog ulaska naveo ovde na negativnoj anketi jer me ne poznaješ. Obradovao si me i iznenadio pozitivno kad si Terzi rekao za garderober i sad imam drugačije mišljenje o tebi. Da li ćeš da stojiš iza devojaka to je tvoja stvar. Ja sam mnogo goru stvar uradila od tebe, pa me ovako nisu komentarisali. Ti i ja imamo normalan odnos, ne družimo se, vidim da poštuješ Terzu i daš mu šta god treba. Ostavljam Filipa - govorila je Sofija.

- Ja od stara stojim pri mom stavi kad su Filipove vrline u pitanju. On je kompletan momak, kvalitetan, šmekerica, pametan i stvarno ima dosta pohvala. Samoživ je i sebičan i dao mi je za pravo jer je odstupio od svojih stavova, a to je pokazao prvo u odnosu sa Majom kad je izdao Aniti, a onda kasnije u odnosu sa Lukom. On mi je dao za pravo da pomislim da igra rijaliti i da je imao u glavi da će da dira jednu, drugu i treću. Možda je iskompleksiran, pa tako leči svoje komplekse. Što se tiče odnosa sa devojkama 50-50 je krivica, ako može da se nazove krivica. Dečko je ekstreman i ne moram da ga vređam da bi se razumelo šta želim da kažem. Teodora, mislim da si rasla u manjoj sredini i da si bila željna medija i te pažnje. Neko si ko u kombinacije ulazi iz kriterijuma koji su primarni, kao odnos sa Majinim ocem. Ostaviću Filipa jer mi je draži, sa njom nemam komunikaciju, a sa njim sam par puta prozborila dok je bio pijan - pričala je Vanja Prodanović.

Autor: A. Nikolić