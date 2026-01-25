AKTUELNO

Zadruga

Tako leči svoje komplekse: Vanja stala u zaštitu utorak koleginica i Filipu sasula sve u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije štedela reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

pročitajte još

Sam se ponižavaš kad ideš od devojke do devojke: Terza učitao lekciju Filipu, želi da ga nauči kako da ne bude lak muškarac! (VIDEO)

- Zahvaliću ti se jer si spojila Terzu i mene. Mislim da si lažan prijatelj jer si se meni lažno predstavila, a na kraju si se poljubila sa Terzom u prošloj sezoni. Bebica i ti ste top par i ne zaslužuješ bolje od njega. Najbolja si kad dozivaš mamu da te spasi. Filipe, mene si iznenadio kad si me nakon tri dana od mog ulaska naveo ovde na negativnoj anketi jer me ne poznaješ. Obradovao si me i iznenadio pozitivno kad si Terzi rekao za garderober i sad imam drugačije mišljenje o tebi. Da li ćeš da stojiš iza devojaka to je tvoja stvar. Ja sam mnogo goru stvar uradila od tebe, pa me ovako nisu komentarisali. Ti i ja imamo normalan odnos, ne družimo se, vidim da poštuješ Terzu i daš mu šta god treba. Ostavljam Filipa - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja od stara stojim pri mom stavi kad su Filipove vrline u pitanju. On je kompletan momak, kvalitetan, šmekerica, pametan i stvarno ima dosta pohvala. Samoživ je i sebičan i dao mi je za pravo jer je odstupio od svojih stavova, a to je pokazao prvo u odnosu sa Majom kad je izdao Aniti, a onda kasnije u odnosu sa Lukom. On mi je dao za pravo da pomislim da igra rijaliti i da je imao u glavi da će da dira jednu, drugu i treću. Možda je iskompleksiran, pa tako leči svoje komplekse. Što se tiče odnosa sa devojkama 50-50 je krivica, ako može da se nazove krivica. Dečko je ekstreman i ne moram da ga vređam da bi se razumelo šta želim da kažem. Teodora, mislim da si rasla u manjoj sredini i da si bila željna medija i te pažnje. Neko si ko u kombinacije ulazi iz kriterijuma koji su primarni, kao odnos sa Majinim ocem. Ostaviću Filipa jer mi je draži, sa njom nemam komunikaciju, a sa njim sam par puta prozborila dok je bio pijan - pričala je Vanja Prodanović.

pročitajte još

Volela bih da nastaviš da piješ i da plešemo! Aneli ponosno stala uz Filipa, pa žestoko urnisala sve svoje bivše: Nijedan ne valja! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Očitala joj bukvicu! Gledateljka razmontirala Matoru zbog izdaje Gastoza, pa životom stala uz Marinkovića! (VIDEO)

Domaći

'NE GLEDA SVOJE GREŠKE, A TUĐE VIDI!' Munjezova mama zasevala poput groma na Janjuša zbog OPTUŽBI da je njen sin FLERTOVAO sa Aneli, pa otkrila da li

Zadruga

Jeftina ženturača, nagon joj je jači od principa: Maja shvatila da Aneli ima fetiš na njene bivše, unakazila je kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

BRANIO JE NA SVE NAČINE! Matora pomenula Anitu i NJEN VIŠI CILJ, pa ušla u sukob sa Anđelom! PREKO OVOGA NE PRELAZE! (VIDEO)

Farma

Cinkaro jedna: Aleksandra i Peca častili jedno drugo jezivim uvredama, a sve zbog Nataše (VIDEO)

Zadruga

Želeo je samohranoj majci diskvalifikaciju: Miljana ironijom i sarkazmom sasula Anđelu sve u lice, pa stala uz Aneli: Sva trojica bivših... (VIDEO)