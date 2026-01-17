Jeftina ženturača, nagon joj je jači od principa: Maja shvatila da Aneli ima fetiš na njene bivše, unakazila je kao nikad! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Majo, zbog čega Aneli toliko smeta tvoj odnos sa Alibabom i kako to tumačiš? - pitao je Darko.

- Ona mene vređa, a ona je pogrešila prema meni. Do juče smo sedele, družile se, đuskale i imale drugarstvo. Baš smo bile dobre, a ispala je smrad prema meni. Ja sam se tokom druženja udaljila od Asmina i nisam komunicirala. To je žena koja ne zna šta radi kad se napije i gde bije. Ja možda jesam ispala naivna. Filip je pokazao da ne poštuje ništa, a ona kad pije nema sa kim ne bi završila. Nije moj s*ks opravdanje za njene loše postupke. Neće da me vređa kad mi kaže da sam imala s*ks jer je to sa jednim čovekom, a nisam teturala od jednog do drugog mrtva pijana. Ona ima fetiš na moje bivše partnere. Misli da će moje samopouzdanje da nadogradi ako ide od jednog do drugog, a pokazala je da je jeftina ženturača i svoje nagone stavlja ispred principa - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić